Det gik ikke stille for sig i retten mandag.

Her skulle brandmanden Brian Jordan vidne i sagen om de lækkede billeder af Kobe Bryants lig.

»Jeg har brug for en pause, jeg har brug for en pause,« lød det fra Jordan, da han skulle fortælle om den frygtelige dag i januar i 2020. Det skriver CNN.

Han var netop blevet spurgt til, hvorvidt han havde taget billeder af Kobe Bryants lig, men det blev for meget for ham at skulle gennemgå billederne i hovedet.

Noget der fik ham til at forlade lokalet, og Brian Jordans advokat fortalte, at han led af 'en sygdom forbundet med at se ulykkesstedet, og det gør ham traumatiseret'.

Det var 26. januar 2020, at Kobe Bryant, hans datter Vanessa Bryant og syv andre styrtede ned med en privathelikopter i Orange County i Californien. Basketstjernens enke, Vanessa Bryant, har efterfølgende lagt sag an mod brandvæsenet i området, da der er blevet vist billeder fra ulykkesstedet til for eksempel en prisuddeling.

Sagen startede i sidste uge, og mandag understregede Brian Jordan, at han ikke kunne huske at have taget billeder af den forulykkede helikopter samt af ligene, fordi han har 'forsøgt at slette den dag fra sin hukommelse'.

»Sådan som hele det ulykkessted så ud, det kommer til at hjemsøge mig for altid. Og undskyld mig, men jeg er nødt til at tage endnu en pause,« lød det fra vidneskranken fra Jordan, der hævder, at det var hans leder, der bad ham tage billeder.

Ulykkesstedet den 26. januar 2020. Foto: MARK RALSTON Vis mere Ulykkesstedet den 26. januar 2020. Foto: MARK RALSTON

L.A. County holder fast i, det var nødvendigt at tage billederne, men at det aldrig var meningen, de skulle deles. Tidligere har brandmanden Doug Johnson fortalt, at han ikke har fortrudt at have taget mange billeder, da han ankom til stedet.

I retten lød det sidste uge, at han angiveligt havde taget 'omkring 100 billeder inklusiv et af en mørk mand, som man formoder er Kobe Bryant'. Han hævder dog, at han ikke vidste, der var kendte personer ombord.

Fredag i sidste uge fortalte en hustru til en brandmand, hvordan billederne var blevet vist frem til en fest som 'ren underholdning'. Det kan du læse mere om her.

Retssagen forventes at vare to uger, og man forventer, at Vanessa Bryant selv indtager vidneskranken en af dagene for at fortælle, hvordan hele sagen har påvirket hende.