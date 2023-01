Lyt til artiklen

Svenske Frida Karlsson vandt Tour de Ski søndag middag, hvorefter grimme scener opstod.

Karlsson kollapsede lige efter, hun passerede målstregen og blev båret væk på en båre af og modtager nu lægehjælp i et telt.

Det skriver flere svenske medier, heriblandt Aftonbladet og Expressen.

Efter de dramatiske billeder er det svenske skiforbund kommet med en status på den 23-årige langrendsløbers tilstand.

»Hun er vågen og taler med en læge,« siger pressechef for det svenske skiforbund, Astri Lindbäck.

Frida Karlsson flotte sejr, der var den første svenske Tour de Ski-sejr i 15 år, blev overskygget af det pludselige kollaps lige efter målstregen.

»Meget skræmmende. Det vil tage hende lang tid at komme sig over dette. Hun blev utrolig træt. Da hun passerede vores kommentatorboks, troede jeg ikke, hun ville komme i mål,« siger Viaplay-ekspert Anna-Karin Strömstedt til Expressen.

Det svenske skiforbund fortæller videre til det svenske medie, at hun efter et par minutter var oppe igen og nu har det bedre.

Frida Karlsson tog sejren med en margin på 33 sekunder på den 10 kilometer lange rute.

Aftonbladet skriver, at der en ambulance på stedet, hvis der skulle være behov for at fragte Karlsson til et hospital for yderligere tjek.