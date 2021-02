»Min mand og jeg havde fejret valentinsdag aftenen før. Vi var på vej til arbejde. Jeg var træt, så jeg havde kørt sædet tilbage, og vi hørte radio.«

Sådan fortæller Kim Martin om morgenen 15. februar 2013, hvor hun pludselig fik en tragisk besked, da hun sad i bilen. For over radioen lød det pludselig:

»'Oscar Pistorius er mistænkt for at have slået sin kæreste ihjel. Politiet bekræfter, at en kvinde er blevet skudt i Silverwood Estates'.«

Det fortæller hun i BBC-dokumentaren 'The Trials of Oscar Pistorius', som netop er kommet på DR.

Pistorius og Reeva Steenkamp til en prisuddeling i november 2013. Foto: LUCKY NXUMALO

Kim Martin var dræbte Reeva Steenkamps kusine og en af dem, der kendte til kusinens seriøse forhold til Oscar Pistorius, der også var kendt som 'Blade Runner'.

»Jeg fløj op i sædet. Satte mig helt lige op. Det var som et stormvejr. Jeg gik helt amok, alting fløj rundt. Jeg sagde bare: 'Hvad!?' Min mand kiggede på mig og sagde: 'Hvad skal jeg gøre'? Jeg sagde: 'Bare han er utro, og det er en anden'.«

I første omgang lød meldingen, at Reeva Steenkamp, der var model, havde sneget sig ind i Oscar Pistorius' hus for at overraske ham på valentinsdag. Men han troede, hun var en indbrudstyv, og derfor fandt han et våben og skød mod hende.

»Han sagde, han forvekslede hende med en tyv. De mente åbenbart, hun kom ind gennem et vindue. Det hele kørte rundt i hovedet på mig. Jeg sagde til mig selv, at jeg kunne godt se for mig, at Reeva ville overraske ham. Sådan noget kunne hun godt finde på,« siger Kim Martin og fortsætter:

Oscar Pistorius, da han modtog sin dom. Foto: THEMBA HADEBE

»Man ved ikke, hvad man skal tænke eller tro. Det er ubegribeligt. Jeg kan huske, jeg begyndte at skrige, og min mand sagde, jeg skulle slappe af, og beroligede mig, og vi kørte lige hjem til min mor. Vi kørte ind i indkørslen, bremserne hvinede. Hun åbnede døren. Og så kollapsede hun bare. Når man græder som barn, trøster ens mor jo en. Jeg så min mor kigge på mig som et lille barn med nærmest en bøn i øjnene. Hun hulkede. Hun havde intet liv. Hun kiggede på mig og sagde: 'Hvorfor gjorde han det mod hende?'«

Reeva Steenkamp blev dræbt af fire skud gennem døren til badeværelset 14. februar 2013.

Mens Oscar Pistorius fra start har erkendt, det var ham, der trykkede på aftrækkeren, har han hele tiden fastholdt forklaringen om, at det var en fejl – også efter der kom vidneforklaringer frem, hvori det lød, at politiet havde været tilkaldt til 'husspektakler' flere gange.

Der gik mange timer af 15. februar 2013, før Reeva Steenkamps navn kom frem første gang. Og Kim Martin glemmer aldrig det øjeblik, det skete.

»Første gang, jeg så det i tv og kunne se Reevas ansigt, hvor hun var til en sportsprisuddeling med Oscar … det ramte mig bare. Det var helt uvirkeligt. Nu var det en kendsgerning. Det var i nyhederne. Det var frygteligt,« fortæller Kim Martin, der længe tænkte for sig selv, at hun håbede, det hele var en misforståelse, og at kusinen, som politiet mener blev dræbt forsætligt, var i live.

I 2017 fik Oscar Pistorius fordoblet sin straf, der først lød på seks år og altså siden blev øget til 13 år og fem måneder bag tremmer. I alt 15 år, da han allerede på det tidspunkt havde siddet over et år i fængsel.

Inden den skæbnesvangre dag var Oscar Pistorius en feteret atlet i Sydafrika.

Han nåede at vinde seks guldmedaljer ved para-OL, og ved OL i 2012 skrev han historie, da han stillede op mod verdens bedste atleter.