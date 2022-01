Ligesom så mange andre har også DR været ramt af den tredje bølge af coronavirus.

Det store 'Sport 2021'-show, der skulle have været afviklet i Herning 8. januar er blevet aflyst, men nu bliver showet alligevel afholdt. På en måde.

DR har i hvert fald fundet en løsning, så de store danske sportspræstationer kan blive hyldet, oplyser de i en pressemeddelelse.

'Sport 2021' bliver sendt fredag 21. januar klokken 21.30, og det bliver med Tina Müller som vært.

»Selvom vi ikke kan præsentere et show, som det vi var i gang med at planlægge, mener vi, at vi har fundet en form, hvor de mange fantastiske sportspræstationer i 2021 får den hyldest, de fortjener, samtidig med at vi får uddelt årets sportspriser,« siger underdirektør Anders Kern Boje, der er ansvarlig for sporten i DR.

Hvordan programmet præcist bliver, må vi vente med at se, men DR fortæller, at Tina Müller kommer til at tage seerne gennem 'et program med en perlerække af indslag fra alle de store og bevægende øjeblikke fra det forgangne sportsår,' skriver DR, som fremhæver blandt andet VM i håndbold, fodbold-EM, Tour de France, OL og de Paralympiske Lege.

Selvom det ikke bliver muligt at holde et lige så stort show, bliver seerne ikke snydt for de store sportsstjerner.

For DR kan afsløre, at seerne kommer med på besøg hos nogle af dem, der var med til at gøre 2021 vildt.

Ud over de traditionelle sportspriser bliver der – ligesom de andre år – afsløret et nyt medlem i 'Hall of fame'.

Det er andet år i træk, at showet ikke kan blive afviklet som normalt på grund af coronapandemien. Sidste år blev begivenheden flyttet til et studie i DR Byen på grund af restriktionerne.