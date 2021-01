Sportslægen Mark Schmidt er i München blevet straffet med en fængselsdom på fire år og ti måneder.

Den tyske læge Mark Schmidt er blevet idømt fire år og ti måneders fængsel ved en domstol i München. Og i yderligere tre år må han ikke arbejde som læge.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Schmidt har erkendt, at han i en årrække har hjulpet atleter med at anvende bloddoping til at forbedre deres præstationer.

Den 42-årige tysker anses som hovedpersonen i dopingskandalen "Operation Aderlass" (Operation Åreladning, red.), som begyndte at rulle i februar 2019.

Flere atleter er blevet udelukket fra deres sport som følge af sagen, og nogle er også blevet straffet i det almindelige retssystem.

Blandt dem er den tidligere cykelrytter Stefan Denifl, som tirsdag blev straffet med to års fængsel og en bøde for brug af bloddoping i perioden 2014 til 2018.

16 måneder af straffen blev gjort betinget, og Denifl kan anke dommen.

Tidligere har en anden østrigsk cykelrytter, Georg Preidler, fået en betinget fængselsdom for samme metode.

Begge blev dømt for at have brugt ulovlige midler til at opnå økonomiske gevinster. De to har været klienter hos Mark Schmidt.

/ritzau/