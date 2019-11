Fra 2021 får idrætsudøvere kun tre måneders karantæne, hvis de tager hash eller kokain uden for konkurrence.

Idrætsudøvere, der ryger hash eller tager kokain i fritiden, skal fremover ikke frygte årelange karantæner, hvis de bliver fældet af en dopingtest med stofferne i kroppen.

I sit nye antidopingkodeks, der gælder fra 2021, har Det Internationale Antidopingagentur (Wada) lempet reglerne for såkaldte "social drugs".

Tidligere har atleter risikeret fire års karantæne, hvis de blev taget med kokain i kroppen.

Fremover kan man nøjes med tre måneder i skammekrogen. Man skal dog kunne bevise, at stofferne er indtaget mere end et døgn før konkurrencen.

- Det er faktisk positivt, siger Michael Ask, der er direktør i Anti Doping Danmark.

- Som antidopingorganisation er vi ikke sat i verden for at rende rundt og sanktionere folk, der har røget hash til en fest.

- Vi forsøger at løse andre problemer og skabe nogle ensartede forhold, så atleter konkurrerer på lige vilkår. De stoffer giver ingen forøgelse af præstationen, så det giver ingen mening at behandle dem som sådan, siger han.

Netmediet The Athletic skrev tidligere på ugen, at brugen af stoffer som kokain og ecstasy er taget til i den nordamerikanske ishockeyliga NHL.

Det var konklusionen på en rundspørge, mediet havde foretaget blandt en lang række spillere, trænere og folk omkring sporten.

I de amerikanske ligaer har straffen for den slags typisk været meget mild i forhold til i sportsverdenen i øvrigt.

Da den russiske stjernespiller Evgeny Kuznetsov tidligere på året afgav en dopingprøve med spor af kokain, lød straffen fra NHL på tre kampes karantæne.

Til sammenligning har Det Internationale Ishockeyforbund, IIHF, udelukket ham fra at spille på det russiske landshold i fire år.

- Wada har til dels ladet sig inspirere af de amerikanske ligaer i dette spørgsmål.

- NHL har håndteret sagerne på en anden måde. Her har man sagt: Det er ikke for at snyde, det er, fordi man har et problem. Og det skal vi behandle som et problem, siger Michael Ask.

Af samme årsag er det indført i de nye regler, at man kan slippe med blot en måneds karantæne, hvis man samtidig indvilger i at følge afvænningsprogram.

Det nye antidopingregelsæt blev vedtaget på Wadas kongres i polske Katowice, som sluttede torsdag.

Reglerne skærper til gengæld straffen på en række andre områder. Det bliver eksempelvis lettere for dopingjægerne at straffe trænere, læger og rådgivere omkring idrætsudøvere, der afgiver en positiv dopingprøve.

/ritzau/