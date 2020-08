Dopingsnydere havde fri bane i foråret. Anti Doping Danmark forventer dog ikke, at mange har taget chancen.

Selv om Anti Doping Danmark (ADD) i foråret måtte sætte dopingkontrollen på vågeblus i flere måneder, behøver man ikke frygte, at mange danske atleter har udnyttet situationen til at snyde.

Det mener, ADD-direktør Michael Ask, som samtidig melder dopingbekæmpelsen uden for konkurrence tilbage på normalt leje.

- Test er ikke det eneste middel, vi har til at tage temperaturen på, hvad der sker i idrætsmiljøet.

- Vi har en efterretningsmæssig tilgang til arbejdet med at indsamle informationer og vurdere, hvad der foregår. Vi har forsøgt at have fingeren nede i miljøet, siger Michael Ask.

I marts måtte han erkende, at det var umuligt at opretholde antidopingarbejdet, mens resten af landet var lukket ned.

Dermed gav man noget nær fri bane for doping, som i praksis kan have stor værdi, selv om der ikke er konkurrencer lige om hjørnet.

- Jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at der er atleter, der har følt sig fristet til at tage en dopingkur i vished om, at der nok ikke blev testet.

- Omvendt, hvis man skal bruge doping til noget, skal man have et mål med det og gerne vide, hvornår formen skal toppe.

- Det har nok været det helt store problem, at mange ikke rigtig ved, hvad de træner frem imod. Ikke engang OL næste år er jo sikker, påpeger Michael Ask.

I løbet af foråret udarbejdede ADD en nødløsning, hvor udøvere kunne afgive en urintest uden at have en observatør i nærheden.

Det var selvsagt ikke en procedure, der opfyldte de sædvanlige standarder, og det gav diskussioner med Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

Men ADD mener, at forsøget, der kørte i seks uger, trods alt var bedre end ingenting.

- Der var selvfølgelig en risiko for snyd. Men vi havde indlagt nogle overvågningsmekanismer i proceduren, så vi var ret overbeviste om, at man skulle være mere end almindelig kreativ for at snyde, siger Michael Ask.

- Vi fået flere positive tilkendegivelser fra atleter, vi har testet under coronakrisen. Det indikerer, at de atleter, der er vant til at blive testet, ved hvad det handler om.

- Det er ikke sjovt at blive vækket klokken seks om morgenen af os, men det er en nødvendighed, hvis man gerne vil bidrage til, at ens konkurrenter bliver udsat for det samme, siger Michael Ask.

/ritzau/