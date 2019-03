Norske Trond Nystad er træner for skiløberne Max Hauke og Dominik Baldauf, som netop er blevet taget for doping under VM i Østrig.

Eller rettere var træner. For han har netop sagt sig job op, da han ikke kan stå inde for de to løberes adfærd. Det skriver norske VG.

»Nu har jeg set beviserne for doping. Det betyder, at jeg er færdig med langrendsidrætten i Østrig. Når VM er færdig på søndag, rejser jeg hjem til Ramsau,« siger han til VG og tilføjer:

»De to gutter har gjort noget fuldstændig ulovligt. Når der er folk, der gør sådan nogle ting, har jeg ikke noget ønske om at arbejde med det østrigske skiforbund mere. Det var ikke vanskelig (at tage den beslutning, red).«

Dominik Baldauf på billedet er én af fem ryttere, der er taget for doping under VM i Østrig.

Den norske træner har set den katastrofale video - som du kan se i toppen af artiklen - og det er blandt andet på baggrund af den, at han har sagt op.

På videoen ser man Max Hauke som tydeligt bloddoper sig selv, mens politiet filmer.

I alt frem løbere er blevet taget for dopingbrug under VM.

Nyheden om de fem ramte som en bombe i VM-byen torsdag.

Her kunne østrigsk politi afsløre, at de havde fanget én af atleterne med nålen i armen.

I alt ni personer blev anholdt ved dopingrazziaen, der foruden Seefeld også skulle have fundet sted samtidigt i tyske Erfurt i håbet om at komme tæt på et organiseret, internationalt dopingmiljø.

Max Haukes kollega Andrew Young har også set videoen, og han væmmes.

»Jeg bliver dårlig. Det er ækelt at se på,« siger britiske Andrew Young til NRK, da han ser videoen, som det østrigske medie Vorarlberg Online var først til at vise.