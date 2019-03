Det er ikke fair, at langrendsløberen Max Hauke er blevet udstillet i offentlig skue, hvor en video, der viser ham bloddope sig selv, er blevet lækket.

Det mener sekretariatschef i Anti Doping Danmark, Kim Højgaard Ravn.

Den pågældende video er optaget af politiet, der gennemgik en dopingrazzia i østrigske Seefeld, der er værtsby for det igangværende ski-VM.

Politiet har lækket videoen, som det østrigske medie Vorarlberg Online var først til at bringe. Videoen er siden blevet fjernet fra deres side.

Jeg forstår til fulde, at der er en frustration omkring, at nogen snyder på den her måde Kim Højgaard Ravn

»Først og fremmest er det prisværdigt, at man har samarbejdet på tværs af forskellige myndigheder inden for antidoping, politi og så videre, så man har været i stand til at optrevle det, der ligner et omfattende dopingnetværk,« siger Kim Højgaard Ravn og fortsætter:

»Når det så er sagt, så vil det være svært at forestille sig at se samme fremgangsmåde i Danmark, hvor myndigheder eksponerer en udøver på den måde - ovenikøbet inden sagen har gået sin gang.«

Han uddyber, at man i Anti Doping Danmark har sit store regelsæt for at beskytte de atleter, der spiller efter reglerne.

Selvom en atlet har forbrudt sig på reglerne, så mener Anti Doping Danmark, at man har pligt til at beskytte en atlet, indtil de rette instanser endegyldigt har afgjort, at der har været et regelbrud.

Max Hauke blev af politiet fundet med en nål i venstre arm, i gang med at gennemføre bloddoping. Foto: GIAN EHRENZELLER

»Hvis vi skal kigge på det i forhold til andre områder, så ville jeg også have svært ved at forestille mig, at man ville tage et isoleret stykke bevismateriale og smide ud til omverdenen, inden sagen har gået sin gang.«

På sociale medier er der splittelse om, hvorvidt videoen er en god ting eller ej. Nogle er enige med dig, mens andre mener, at det her er den mest præventive måde for, at atleter holder sig fra doping. Er du enig i det?

»Jeg forstår til fulde, at der er en frustration omkring, at nogen snyder på den her måde. Det ville i et eventuelt lignende dansk tilfælde dog ikke være op til Anti Doping Danmark at tage stilling til, hvad der skal offentliggøres, men jeg synes ikke, man kan tilsidesætte almindelige retsprincipper. Sagen må have lov til at gå sin gang, før det eventuelt ryger ud til folkedomstolen. Jeg forstår synspunktet, men jeg ville vægte det andet hensyn højere,« siger Kim Højgaard Ravn.

Foruden Max Hauke blev yderligere fire atleter anholdt i forbindelse med dopingrazziaen.