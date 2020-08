At NBA-spillerne de sidste par dage har valgt ikke at gå på banen, er ikke gået Donald Trumps næse forbi.

»De er blevet til en politisk organisation, og det er ikke en god ting. Jeg synes ikke, det er en god ting, hverken for sporten eller for det her land. «

Sådan lød det natten til torsdag dansk tid fra den amerikanske præsident under en pressebriefing, da han blev spurgt ind til protesterne fra stjernerne, der nægtede at spille.

NBA-spillerne valgte at strejke efter hændelsen i Wisconsin søndag, hvor den sorte mand Jacob Blake blev skudt flere gange i ryggen af en betjent. Milwaukee Bucks var holdet, der startede det, da de onsdag nægtede at gå på banen, og siden fulgte de andre hold trop.

Tomme stole på udskiftningsbænken. Foto: Kevin C. Cox Vis mere Tomme stole på udskiftningsbænken. Foto: Kevin C. Cox

»Vi er trætte af drabene og uretfærdigheden,« sagde Milwaukee-spilleren George Hill før kampen ifølge ESPN i forhold til beslutningen om ikke at spille kampen.

Heller ikke torsdagens kampe i den nordamerikanske besketball-liga blev afviklet, og de planlagte opgør er blevet udskudt. Men Donald Trump mener, at det var en dårlig beslutning fra spillerne og NBA, som han natten til torsdag langede ud efter.

»Jeg ved ikke meget om NBA-protesterne, men jeg ved, deres tv-tal har været rigtig dårlige, fordi jeg tror, folk er trætte af NBA,« sagde den amerikanske præsident.

Efter søndagens skudepisode er tusindvis af demonstranter gået på gaden for at protestere mod det amerikanske politi.

Noget, som tirsdag fik Wisconsins guvernør, Tony Evers, til at erklære undtagelsestilstand i den amerikanske delstat.

Jacob Blake overlevede skudepisoden, men det ventes, at han får mén og kan blive delvist lam.

Det er ikke kun NBA, der har reageret på episoden. Flere NFL-hold har aflyst træninger på deres træningslejre, og den japanske tennisstjerne Naomi Osaka meddelte i første omgang, at hun ikke ville stille op i semifinalen i WTA-turneringen Western & Southern Open i New York.

Torsdag ombestemte hun sig dog, da kampen, der skulle have været spillet torsdag, blev rykket til fredag.