Flemming Østergaard har været en del igennem i sit liv.

For nyligt har han kæmpet hårdt mod en kræftsygdom, han er trådt ud af flere bestyrelser, og han er så småt ved at sige farvel til erhvervsscenen, som han kender så godt.

Det fortæller Flemming Østergaard - der er kendt under navnet 'Don Ø' til Finans.

»Jeg er 75 år og trækker mig nu roligt tilbage. Jeg har været meget syg og er nu pensionist,« siger Don Ø, der på kort tid er trådt ud af hele fire bestyrelser.

For eksempel Lars Larsens Watches’ bestyrelse, som han senest har meldt sig ud af, ligesom han også har trukket sig fra All Right Biografer A/S, All Right Film A/S og Obel Film A/S.

Lige nu er han stadig medlem tre steder, og det fortsætter. I hvert fald lidt endnu. For når 2019 nærmer sig en afslutning, vil han tage stilling til, om han skal blive eller træde ud her også.

Flemming Østergaard er lige nu prøveløsladt efter at have afsonet en fængselsdom i Lyngby. Han blev for to år siden - i marts 2017 - idømt halvandet års ubetinget fængsel i en sag om kursmanipulation af Parkens egne aktier i 2007 og 2008.

Den tidligere FCK-direktør- og bestyrelsesformand fik sin dom på 18 måneders fængsel efter en lang og indædt kamp i retssystemet. Sammen med den tidligere direktør i Parken Sport & Entertainment Jørgen Glistrup fik Østergaard en væsentligt mildere straf i byretten.

De to valgte imidlertid at anke byrettens dom, og det gav bagslag, da Østre Landsret lagde adskillige måneder oven i dommene. Samtidig fik Flemming Østergaard konfiskeret de ni millioner kroner, som retten skønnede, han havde tjent på aktiehandlerne.

Flemming Østergaard var en del af Parken Sport & Entertainment i mange år, indtil han i 2010 stoppede som formand i selskabet.

Han var en af hovedfigurerne i FC København fra 1997 til 2010, og da klubben i år blev danske mestre, blev han inviteret til et arrangement i klubben.

»Jeg havde en hyggelig formiddag med spisning, og hvor jeg også fik set noget af træningen træningen. Og så blev der holdt en tale af Ståle og udover det, så udvekslede vi gamle minder med mange af dem, der har været der, da jeg også var der,« fortalte 'Don Ø' til B.T..