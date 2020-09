På hviledagen skal samtlige Tour-ryttere gennemgå en coronatest. En positiv prøve betyder farvel til løbet.

På nogle uddannelser skal man bestå en tidlig stopprøve for at kunne fortsætte studierne. Klarer man ikke prøven, ryger man ud.

Nogenlunde samme scenarie står ryttere, ledere, mekanikere og andet personale på Tour de France-holdene overfor på mandagens hviledag.

Samtlige godt 600 personer bliver coronatestet i løbet af dagen. En positiv prøve betyder hjemsendelse. Har samme hold flere smittede, risikerer hele holdet at blive smidt ud af løbet.

Den tvungne coronatest vækker selvsagt en smule bekymring. Ved en stopprøve eller ved en almindelig dopingtest kan man selv gøre meget for at at få det ønskede resultat.

Coronavirus er en anderledes uberegnelig størrelse.

- Det er helt sikkert noget, vi er nervøse for. Du kan jo risikere at have det, uden du ved det. Det har vi set masser af eksempler på, siger Kim Andersen, der er sportsdirektør på Trek.

Testrunden er indlagt som en del af planen for at kunne gennemføre Tour de France, og den kommer på et tidspunkt, hvor det franske smittetal er på himmelflugt.

Fredag og lørdag blev der registreret de højeste antal positive test, der er målt i Frankrig under hele pandemien.

- Jeg er egentlig ikke så nervøs for, om jeg har virus. Jeg er mere nervøs for al polemikken omkring det, hvis der kommer nogle positive resultater, siger NTT-rytteren Michael Valgren.

- Hvad sker der så med Touren? Hvordan bliver det, hvis et hold har to eller flere positive? Vi kan kun håbe på det bedste, siger han.

Rytterne befinder sig i hele Tour de France-perioden i en såkaldt løbsboble, hvor omgangen med andre mennesker er meget begrænset.

Men helt skudsikker er boblen ikke. Ryttere og hold får ikke altid hotellerne for sig selv og må ofte dele dem med folk uden for løbsboblen.

I de seneste dage har danske mediefolk således kørt i elevator med Egan Bernal og været i morgenmadsbuffeten med Alexander Kristoff.

- Men det er også vores eget ansvar, hvis vi havner i sådan nogle situationer, siger Kim Andersen.

- Så må man vente med at tage elevatoren, til den er ledig. Eller man må tage trappen. På vores hold klarer vi det godt. Jeg ville blive overrasket, hvis nogle af os er positive, siger sportsdirektøren.

Michael Valgren har heller ikke noget at udsætte på den generelle sikkerhed omkring ryttere og holdpersonale.

- Hotellerne er gode, og vi får sprittet vores værelser af med en speciel dampmaskine, som ligner noget fra Ghostbusters.

- Kun på nogle bjergetaper oplever vi, at der står mange mennesker uden maske. Men jeg ved ikke, hvor nemt det er at fange virusset på den måde, siger Valgren.

/ritzau/