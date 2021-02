Han er en af verdens bedste sværvægtsboksere, og det kan også ses på bankkontoen.

Anthony Joshua er mere end bare rig - han er stinkende velhavende. Det kan The Sun nu fortælle, efter de har fået fat i dokumenter om den britiske boksers firma Sparta Promotions Ltd.

Og det er som sagt ikke så lidt, der står på kontoen i firmaet. Nej, lige omkring 110 millioner pund - altså tæt på en milliard kroner, har Anthony Joshuas firma stående. Og det er mere end en fordobling af, hvad samme firma havde af penge året før.

Anthony Joshua er altså godt kørende økonomisk, og det skyldes ikke mindst kassekampe som de to han boksede mod Andy Ruiz i 2019, hvor han tabte en og vandt en. Men også uden for ringen er der penge i den 31-årige englænder.

Store sponsoraftaler med firmaer som Google, William Hill og Under Armour sørger for, at holde hjulene kørende, inden der igen sættes monsterbeløb på kontoen, når storkampen mod Tyson Fury skal bokses.

Den kamp forventes at sende svimlende 1,2 milliarder kroner ned i Anthony Joshuas lommer. Og derfor er der altså mere at komme efter end blot æren for Joshua.

Den har han dog også rigeligt af, for den 29-årige sværvægter er både OL-guldvinder, har tre bælter i skrivende stund og har vundet 24 af sine i alt 25 professionelle kampe. 22 af dem på knockout.

Endnu er datoen for kampen mod Tyson Fury ukendt, men det bliver en af de allerstørste brag længe. Indtil da kan Anthony Joshua hygge sig lidt med at træne og kigge på bankkontoen.