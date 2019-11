En dommer i Pennsylvania fastholdt fredag en straf på 30 til 60 års fængsel til den 75-årige Jerry Sandusky, der er tidligere assisterende træner i amerikansk fodbold for collegeholdet Penn State.

Sandusky blev i 2012 kendt skyldig i 45 tilfælde af overgreb mod 10 drenge over en periode på 15 år. Han havde søgt om at få reduceret sin straf.

Men dommer Maureen Skerda idømte Sandusky den samme straf, som han blev idømt ved den oprindelige retssag mod ham for over syv år siden.

Fredagens retsmøde fandt sted nær Penn State, hvor Sandusky var assisterende træner.

Retssagen mod den pædofile træner rystede i 2012 USA, da en del af ofrene med tårer i øjnene fortalte om Sanduskys overgreb på dem på hoteller, på sommerlejre eller i hans hjem samt om, hvordan det har påvirket deres liv.

Misbruget fandt sted mellem 1994 og 2008.

Skandalen sendte chokbølger gennem den amerikanske universitetsidræt efter det viste sig, at flere fremtrædende personer på Penn State Universitetet kunne have grebet ind tidligere og forhindret Sanduskys misbrug af drengene.

Under retssagen gik Sanduskys adoptivsøn også til myndighederne og meddelte, at han også var blevet udsat for seksuelle overgreb fra den tiltaltes side.

Sandusky var den ene del af universitetet Penn States legendariske trænerduo med den nu afdøde Joe Paterno. Han modtog to gange prisen for bedste assistenttræner i amerikansk collegefodbold.

/ritzau/Reuters