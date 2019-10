Undertippede Rasmus Gemke tvang verdensetteren Kento Momota ud i tre sæt i kvartfinalen ved Denmark Open.

På trods af et nederlag spillede Rasmus Gemke en af sit livs kampe, da han i tre sæt tabte til verdensetteren Kento Momota i kvartfinalen i Denmark Open.

Det mener den danske badmintonspiller selv.

- Det er helt sikkert en af de bedste kampe, jeg nogensinde har spillet.

- Jeg havde gerne set, at jeg havde kunnet yde mere i tredje sæt, men jeg kunne mærke, at der var helt udsolgt, siger Gemke, der knap nok kunne stå på benene efter kampen mod japaneren, der varede næsten halvanden time.

- Det er næsten hårdt bare at stå op lige nu. Det var virkelig virkelig hårdt, så kroppen er godt smadret, siger han.

Danskeren, der er placeret som nummer 22 på verdensranglisten, leverede en kæmpe overraskelse, da han i arenaen i Odense vandt andet sæt med 23-21 og tvang den forsvarende verdensmester ud i tre sæt.

- Det var et godt niveau hele vejen igennem.

- Jeg er godt klar over, at jeg spillede en god kamp, men der går også en skuffelse igennem mig lige nu, men samtidig er der blevet vist noget godt badminton fra min side herinde, siger han.

Torsdag slog han den sjetteseedede Jonatan Christie fra Indonesien ud af turneringen, og generelt har Gemke spillet på et rigtig højt niveau i Odense.

- Det giver mig troen på, at jeg kan matche nogle af de bedste spillere i verden, og at jeg er på vej i den rigtig retning, siger han.

Også landstræner Kenneth Jonassen har store roser til det 22-årige talent.

- Han leverede en absolut mandfolkeindsats. Slås, hang i, gav ikke slip og åd sig selv, og det viser exceptionel karakter, at han er i stand til at gøre det, siger landstræneren.

Han er ikke overrasket over, at det lykkedes den undertippede dansker at tvinge verdensetteren ud i tre sæt.

- Det lyder måske lidt arrogant at sige, men jeg tror rigtig meget på Rasmus og de kvaliteter, han har.

- Det er Rasmus' fortjeneste, at den her kamp bliver, som den gør. For Momota spiller, som han gør, og spiller også rigtig skarpt, men Rasmus står bare imod og er også i stand til at lave sine egne point derinde, siger han.

Jonassen er overbevist om, at Gemke på længere sigt kommer til at gøre Viktor Axelsen og Anders Antonsen selskab i toppen af verdensranglisten.

- Han spiller et andet spil, men han har rigelig med kvalitet til, at han kan komme helt op i verdenstoppen.

- Han er udviklingsivrig, og jeg føler, vi kun er halvvejs i processen, så jeg ser frem til den næste lange periode for Rasmus, og jeg føler også, at der er et endnu større potentiale, end det han allerede har vist, siger han.

/ritzau/