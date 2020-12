Et voldsomt hajangreb udskød tidligere på ugen surfturneringen Maui Pro på Hawaii. Nu er offeret død af sine skader.

Angrebet skete på en 56-årig mand, der padlede ud for kysten på den amerikanske ø. Her fik hajen godt fat i surferens bræt, og manden blev efterfølgende reddet op af vandet og indlagt på det lokale hospital, hvor han har gennemgået en operation.

Men det var ikke nok til at redde mandens liv. Det skriver arrangørerne.

The WSL has learned that Tuesday's victim of the shark attack at Honolua Bay has tragically passed away.



»WSL (World Surf League, red.) er netop blevet informeret om, at tirsdagens offer for hajangrebet ved Honolua Bugten på tragisk vis er gået bort. Vores tanker og hjerter er med offerets familie og venner samt hele Mauis surfer-samfund,« skriver de.

Angrebet betød, at arrangørerne af Maui Pro-turneringen, der er en del af World Surf League, udskød alle konkurrencer og satte flere advarselsskilte op nær Honolua Bugten, hvor angrebet skete.

Turneringen er endnu ikke blevet genstartet efter angrebet, men det står fast, at den resterende del af konkurrencen ikke vil blive afviklet ved Honolua Bugten som planlagt.

I stedet arbejder man på at flytte turneringen til et andet sted på Hawaii. Hvor det er, har man endnu ikke meldt ud.

Turneringen blev skudt i gang 4. december og skulle efter planen afsluttes 15. december.

Maui Pro er blevet afviklet siden 1999.