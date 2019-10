Efter at have vundet 24-timers-løbet Le Mans to gange vil Formel 1-kører Fernando Alonso prøve Dakar Rally.

Den tidligere verdensmester i Formel 1 Fernando Alonso skal køre Dakar Rally.

Det afslører spanieren selv på Twitter.

- Det her er en kæmpe udfordring. Lad os gøre det, skriver han.

Den 38-årige dobbelte verdensmester skal køre for holdet Toyota Gazoo Racing sammen med landsmanden Marc Coma, der har vundet løbet fem gange på motorcykel.

Alonso, der blev verdensmester i Formel 1 i 2005 og 2006, har allerede vist sin kunnen uden for Formel 1-banerne med to sejre i 24-timers-løbet Le Mans i 2018 og 2019.

Spanieren har de seneste måneder trænet sin rallykørsel i flere løb i Sydafrika og Marokko.

Dakar Rally skal for første gang i løbets historie køres i Saudi-Arabien fra 5. til 17. januar.

Det oprindelige løb blev kørt fra Paris i Frankrig til Dakar i Senegal.

Siden da er løbet blevet kørt flere steder i verden - senest i Sydamerika.

Fernando Alonso lagde sidste år Formel 1-hjelmen på hylden efter senest at have kørt for McLaren fra 2015 til 2018.

Spanieren har også meldt ud, at han vil forsøge at vinde motorsportens tredobbelte krone.

Den består af at vinde Le Mans, verdensmesterskabet i Formel 1 og det amerikanske racerløb Indianapolis 500. Alonso mangler blot sidstnævnte.

/ritzau/