NoSee. Helt Sort.

Sådan lyder det fra Discovery Networks Danmark, der fredag har lanceret en kampagne, der angriber YouSee.

Årsagen er nyheden om, at YouSee dropper Discoverys kanaler i sine faste tv-pakker og i stedet vil lade dem være en del af deres 'bland selv-univers' fra årsskiftet. Og det har fået Discovery til at reagere.

'NOSEE' står der i en annonce, der er blevet indrykket i Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken, hvor man beskylder YouSee for at lyve om, at de to parter fortsat er i forhandlinger om fremtiden.

I annoncen remser Discovery samtidigt alle sin tv-programmer op, som YouSees mere end en million kunder kommer til at gå glip af, mens de henviser til de tv-distributører, hvor Discoverys programmer kommer til at fortsætte.

Allerede torsdag aften inden Europa League-kampen mellem FC København og Lugano begyndte Discovery sit modsvar til YouSees handling, da man kort inden kampstart smed de samme ord på skærmen, som står i fredagens annonce.

B.T. ville gerne have talt med administrerende direktør i Discovery Networks Danmark, Christian Kemp, men det har ikke været muligt fredag. I stedet har han svaret skriftligt på B.T.s spørgsmål.

Hvorfor er i kørt ud med den her kampagne?

»Fordi YouSee bevidst vildleder sine kunder og vores seere. Vi har ingen aftale med YouSee om at vores kanaler skal ligge i Bland Selv-pakken, og de kommer heller ikke til at ligge der alene. Vi mener, det mest ordentlige her er at informere de danske tv-seere åbent om, hvordan situationen faktisk er.«

»Vi er optaget af at nå ud til de danske tv-seere, og ingen danskere mister muligheden for at se landsholdet eller OL. Det kommer de stadig til at kunne se på Kanal 5, så længe de bare har en tv-pakke hos en af de mange andre gode tv-distributører, der findes i landet, eller ved at købe Discoverys streamingtjeneste, Dplay, hvor der er adgang til alt vores indhold og kanaler.«

»Men vi kommer altså ikke til alene at være tilgængelige på YouSees Bland Selv-pakker.«

Forstår I, at nogle føler, det er blevet for hårdt og personligt med den her kampagne mod YouSee?

»Vi synes, YouSees kunder fortjener at vide, hvordan tingene faktisk forholder sig. YouSees beslutning pakkes ind i fleksibilitet og valgfrihed – det mener vi ikke er ord, man kan bruge til at beskrive, hvad de har gjort. Faktum er, at YouSee har taget en beslutning henover hovedet på tusindvis af danskere, som fratager dem 11 tv-kanaler.»

Hvordan kan det være gået så galt, som det pludseligt er?

»Jeg har faktisk aldrig før været i en situation, hvor en partner gennem 20 år informerer os om grundlæggende ændringer i vores forretningsforhold gennem pressen. Så det her er kommet som en stor overraskelse for os. I modsætning til, hvad Yousee til stadighed siger, så har de ikke været engageret i en reel forhandling med Discovery.«

De har sagt, der forhandles mellem jer. I benægter. Hvad er status lige nu?

»Lad os for det første slå fast, at vi ikke har modtaget noget attraktivt tilbud fra YouSee. Det, tror jeg, er helt åbenlyst for alle, der har fulgt med i deres udmeldinger over de seneste dage. YouSee har i sine pressemeddelelser gjort det meget klart, at de fravælger Discovery som partner i deres forretning til fordel for NENT og TV 2.«

»Så i vores optik, er der intet at forhandle om. De afbrød samarbejdet med os, da de i pressen offentliggjorde, at en partner gennem mere end 20 år ikke længere blev en del af deres tv-pakker.«

Er det fuldstændig utænkeligt, at der igen kan opstå et samarbejde mellem jer?

»Hvis YouSee ønsker at åbne forhandlingerne igen og komme med noget andet og mere end en Bland Selv-løsning, så er vores dør selvfølgelig åben.«

YouSees direktør, Jacob Mortensen, er ærgerlig over Discoverys kampagne, som ifølge ham ikke reflekterer det sande billede af den forudgående dialog mellem de to parter.

Hvad var jeres reaktion, da I så kampagnen fra Discovery?

»Der er to ting. Jeg er for det første lidt ærgerlig over tonen i den. Discovery er en partner, vi har haft i mange år, og som jeg også håber, vi har i mange år fremover.«

»Den anden ting er, at den er misvisende. Den giver ikke det indtryk, at selvom vi ikke skulle have Discovery med som partner efter nytår, så er der stadig landsholdsfodbold, der er stadig Superliga, der er stadig OL i YouSees univers.«

Med det tænker du på de delte rettigheder, Discovery har med DR og TV 2 om eksempelvis OL og EM?

»Præcis. Dels er de ikke en fast størrelse og flytter rundt, og dels er de også delte.Tager du Superligaen, er to ud af tre kanaler på NENTs kanaler, og tager du fodboldlandsholdet, har vi stadig kvalifikationen med i efteråret, mens vi også har hele EM-slutrunden næste år. Så det er lidt et unuanceret billede, der er tegnet op.«

Christian Kemp siger, at YouSee ‘bevidst vildleder sin kunder og vores (Discoverys) seere'. Hvad er din reaktion på det?

»Det må jo stå for Christian Kemps regning, hvad han mener med det. Det, jeg helst vil være med til, er, at vi finder en løsning for det her. Det her med at forhandle gennem medier og annoncer, er for mig at se en langsommelig og dyr måde at have en dialog på. Jeg er allermest interesseret i, at vi sætter os sammen og finder en løsning i fællesskab og ikke så meget mudderkastning.«