Det skal ikke være en mulighed for transkønnede kvinder og intetkønnede med en fysisk fordel at deltage i konkurrence mod biologisk fødte kvinder i eliteidræt.

Sådan lyder konklusionen i en rapport fra Danmarks Idrætsforbund (DIF), der har været undervejs i to år.

Rapporten kommer på baggrund af en lempende strategi på området fra den olympiske bevægelse, der i 2016 blandt andet besluttede, at man som transkønnet ikke behøvede at få foretaget en kønsskifteoperation for at deltage ved OL.

Hos DIF forstår man problematikken, men man gør samtidig en dyd ud af at beskytte idrættens integritet og retfærdighed.

»DIF ønsker at anerkende transpersoner og interkønnedes ret til at dyrke konkurrenceidræt. Men når valget står mellem at prioritere denne gruppe af atleters vilkår over for den, alt andet lige, større mængde af biologisk fødte kvinders vilkår, bør hensynet til de biologisk fødte kvinder veje tungere på nuværende tidspunkt, når det gælder eliteidræt eller konkurrence på højt plan,« skriver DIF i rapporten.

Holdningen fra DIFs side skyldes ikke kun konkurrenceretfærdighed. Den skyldes også sikkerhed.

»Hvis du er født som kvinde, men betragter dig selv som en mand, skal du så for eksempel spille rugby mod mænd med de sikkerhedsrisici, der følger af, at du formentlig er fysiologisk mindre og lettere end de fleste mænd, du spiller mod,« lyder det fra Rikke Rønholt Albertsen, der er DIF-bestyrelsesmedlem.

Rapporten er lavet for at hjælpe de danske idrætsforbund til bedre at inkludere alle kønsidentiteter i idræt for børn, unge og i breddeidrætten – ligesom mændenes række skal betragtes som en åben klasse.

DIF kommer i den forbindelse med syv råd, der skal hjælpe de danske idrætsforbund.

I Danmark har man endnu ikke set transpersoner dominerer en kvinderække, men ude i verdenen har man allerede set problematikken udspille sig.

Bedst eksemplificeret ved den newzealandske vægtløfter Laurel Hubbard, der sidste år deltog ved OL i Tokyo.

Hubbard er født som mand, men skiftede køn i en alder af 30 år. Hun var den første transkønnede til at deltage i vægtløftningskonkurrencen ved OL.