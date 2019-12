Caroline Wozniacki har med sin karriere repræsenteret Danmark på fornemmeste vis, mener direktøren for DIF.

Fredag eftermiddag kom det frem, at Caroline Wozniacki efter Australian Open i januar stopper tenniskarrieren.

Hos Danmarks Idrætsforbund (DIF) er man glad for den måde, som tennisspilleren har repræsenteret Danmark på gennem de sidste mange år.

Det siger DIF's administrerende direktør, Morten Mølholm Hansen, til Ritzau.

- Caroline Wozniacki er en af de allerstørste idrætsudøvere, som vi har haft i danmarkshistorien.

- Hun er en legende, vil jeg sige. Det, som hun har opnået, er der ikke mange, som kommer i nærheden af. Det er en kæmpe sportsstjerne, som takker af, siger han.

Caroline Wozniacki har i sin karriere blandt andet ligget nummer et på verdensranglisten i 71 uger, vundet grand slam-turneringen Australian Open i 2018 og 30 WTA-titler i alt.

Ligeledes har hun repræsenteret Danmark tre gange ved OL, hvor hun ved legene i Rio i 2016 var fanebærer.

Ifølge Morten Mølholm Hansen har Wozniackis sejre og væsen gjort hende til en stor sportsudøver både nationalt og internationalt.

- Hun har været en fantastisk sportslig repræsentant for Danmark, som vi vel næppe får igen i en overskuelig årrække.

- Hun har også været en fantastisk repræsentant uden for banen med sit smil og vindende væsen, som har gjort, at hun er yderst populær over hele verden, siger han.

Morten Mølholm Hansen vurderer, at der går lang tid, før dansk idræt igen får en sportsstjerne med den samme indflydelse, som Caroline Wozniacki har haft.

- Hun kommer til at efterlade et tomrum, fordi vi ikke opfinder en ny Caroline Wozniacki hvert år.

- Jeg ved godt, at vi har nogle rigtig gode tennistalenter i øjeblikket, men der er alligevel et stykke til Caroline Wozniacki-højderne, siger Morten Mølholm Hansen.

