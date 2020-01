De danske håndboldherrer skuffede fælt under håndbold-EM, hvor det blev til exit efter gruppespillet.

De danske håndboldherrer og forsvarende verdensmestre skuffede de fleste håndboldinteresserede danskere, da det ikke lykkedes holdet at komme videre fra det indledende gruppespil ved EM.

Formanden i Dansk Håndbold Forbund (DHF), Per Bertelsen, kalder fiaskoen frygtelig for dansk håndbold og frygter, at det i værste tilfælde kan få økonomiske konsekvenser.

- Jeg frygter altid, når sådan noget sker, hvilke konsekvenser det kan få.

- Omvendt tror jeg, at alle kan se og tror på, at det her er en enlig svale. Jeg tror, at vores samarbejdspartnere og også Team Danmark vil bakke os fuldt op fremadrettet også.

DHF-formand Per Bertelsen. Foto: Claus Fisker Vis mere DHF-formand Per Bertelsen. Foto: Claus Fisker

- Men man skal ikke have næsen så højt oppe, at man ikke kan frygte, at noget kan ske. Og det frygter jeg altid. For hver gang vi mister en krone, så er det en krone, vi ikke kan bruge på at udvikle vores sport, siger han.

Han så med, da danskerne onsdag aften besejrede Rusland i Malmö Arena, men holdet og DHF-formanden måtte konstatere, at sejren ikke var nok for Danmark til at gå videre i turneringen.

Holdet havde forinden tabt til Island og spillet uafgjort mod Ungarn, og da ungarerne tidligere onsdag slog Island, var der ikke mere at komme efter for Mikkel Hansen, Rasmus Lauge og resten af den danske trup.

- Det gør ondt dybt inde i mit håndboldhjerte, det her, at vi ikke præsterer bedre. Så kan vi altid snakke om, at et mål her, et halvt mål der og to mål der kunne have ændret det, men fakta er bare, at det klarede vi ikke.

- Nu står vi i den situation, vi gør, og det er frygteligt for dansk håndbold, siger Per Bertelsen.

Han tager situationen dybt alvorlig og en evaluering af EM-slutrunden er derfor også med som et punkt på dagsordenen, når der afholdes bestyrelsesmøde i næste uge.

- Det er en dyb skuffelse for os i forbundet også. Vi skal også kigge indad. Vi skal kigge på, om vi har misset et eller andet undervejs, eller om vi skal ændre på nogle strategier, siger han.

Det er første gang siden år 2000, at Danmark ikke går videre fra et indledende gruppespil ved EM.

/ritzau/