Alle aktiviteter bør aflyses for at undgå spredning af coronavirus, mener DGI.

DGI opfordrer alle idrætsforeninger til at aflyse aktiviteter frem til 30. marts.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

- Vi har et ansvar i idrætsforeningerne, som vi skal stå ved. Det er meget vigtigt, at vi følger myndighedernes opfordringer, og vi bakker fuldt ud op om de tiltag, der er taget. I DGI anbefaler vi, at alle frivillige foreninger lukker ned for tilbud og aktiviteter, både indendørs og udendørs.

- Det er nødvendigt i en situation som denne, hvor vi må stå sammen uden at samles, siger DGI's formand, Charlotte Bach Thomassen.

Onsdag aften præsenterede statsminister Mette Frederiksen (S) en lang række initiativer, som skal medvirke til, at antallet af smittede med coronavirus holdes nede i Danmark.

Regeringen vil blandt andet forbyde forsamlinger på mere end 100 personer fra mandag.

- Vi skal undgå, at for mange danskere bliver smittet på en gang. Det går allerede hurtigt herhjemme. Det går for hurtigt. Derfor intensiverer myndighederne indsatsen, sagde statsministeren på pressemødet.

DGI ved, at opfordringen vil kunne mærkes.

- Det er tiltag, som rammer idrætsforeningerne hårdt. Idræt handler om at samle mennesker i fællesskaber, og det er ikke muligt i den kommende tid, siger Charlotte Bach Tomassen.

DGI havde i forvejen besluttet at aflyse alle stævner og idrætsarrangementer med over 1000 deltagere.

/ritzau/