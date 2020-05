Efter fire år i klubben, fik Mamadou Doucoure sin debut for Borussia Mönchengladbach

Mamadou Doucoure blev i 2016 hentet til Borussia Mönchengladbach fra Paris Saint-Germain. Men det var først i dagens kamp mod Union Berlin, at den 27-årige spiller fik debut for klubben.



Det var derfor et følelsesladet øjeblik, da Mönchengladbach-spilleren endelig kunne løbe på banen og fejre sin første sejr med klubben.



Efter kampen fejrede hele holdet den 'nye' spiller.



