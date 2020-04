For 16 år siden fik to venner en god idé. Nu kan de snart kalde sig milliardærer.

Det skriver Finans.dk.

I 2004 gik Jesper Søgard og Christian Dam Kirk Rasmussen i gymnasiet i Viborg.

Ved siden af studierne startede de firmaet Better Collective, som sender tips til onlinegamblere.

Men hobbyprojektet greb hurtigt om sig, og i 2009 - fem år efter starten - levede de begge af firmaet.

Millionerne rullede ind, og da Better Collective i 2018 gik på Børsen, fik de to ejere et overskud på 474 millioner kroner i deres holdingselskaber.

Det seneste regnskab for 2019 viser ifølge Finans.dk, at både Jesper Søgaard og Christian Dam Kirk Rasmussen nærmer sig milliardærstatus.

De har nu begge værdipapirer for over 700 millioner kroner.

»Vi har haft et 2019, hvor vi har ydet på alle parametre, hvilket vi er meget tilfredse med. Samtidig peger det i retning af, at vi har et godt afsæt i forhold til fremtidig vækst,« sagde Jesper Søgaard i forbindelse med årsregnskabet.

Som mange andre virksomheder er også Better Collective ramt af coronakrisen, fordi en lang række store sportsbegivenheder er blevet aflyst.

Virksomheden har kontorer i ni lande og over 400 ansatte.

Hovedsædet ligger i København.