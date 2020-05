Hun har ikke været med. Hun er end ikke blevet nævnt.

Igennem de efterhånden otte afsnit af Netflix' populære dokumentarserie om Michael Jordan, 'The Last Dance', er én person i basketballikonets liv totalt fraværende: Hans daværende hustru.

Og det på trods af at Juanita Vanoy var gift med hovedpersonen i 17 år, fra 1989-2006.

Hun var altså en central person i Michael Jordans liv i stort set alle de år, 'The Last Dance' omhandler. Den har sit omdrejningspunkt i 1997-98-sæsonen, der blev hans sidste hos Chicago Bulls - med tilbageblik til tidligere perioder i karrieren.

Instruktøren har forklaret fravalget således.

»Jeg var ikke interesseret i meninger fra hustru eller børn,« har Jason Hehir fortalt:

»Vi havde de fortællere, vi ønskede, og jeg følte, at vi havde historien dækket fra alle vinkler.«

I 'The Last Dance' har der dog været plads til andre i Michael Jordans inderkreds. Både hans brødre, mor og forskellige venner har fået taletid undervejs. Men altså ikke Juanita Vanoy.

Hun blev skilt fra Michael Jordan i 2006, og eksempelvis Yahoo skriver, at hun i den forbindelse fik den svimlende sum af 168 millioner dollars med sig - det svarede dengang til lige knap en milliard kroner.'

Michael Jordan og Juanita Vanoy har tre børn sammen: Jeffrey, Marcus og Jasmine.

Han er siden blevet gift med Yvette Prieto i 2013, og de har fået to børn, tvillingerne Victoria og Ysabel.

Der mangler kun at blive sendt to afsnit af 'The Last Dance'. De bliver tilgængelig hos Netflix på mandag.