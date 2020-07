Hun har gennem de sidste 13 år stillet de skarpe spørgsmål, efter hun i juni 2007 for første gang tonede frem på skærmen i det populære fodboldprogram Onside på TV3+.

Og Camilla Martin står der endnu. Smilende, skarp og altid garant for en lille kæk bemærkning til sine gæster i studiet. Og det er selvom kritikken mod den tidligere badmintonstjerne aldrig rigtig vil forsvinde helt.

B.T. taler i en serie med tre forskellige tidligere danske sportsudøvere, der efter karrieren har taget springet over på den anden side af kameraet og mikrofonen. Om hvorfor, hvilke overvejelser de gjorde sig, og hvordan det er at gå fra at være sportsstjerne til at være den, der stiller de hårde spørgsmål.

For Camilla Martin handlede det dengang om at finde en plads, hvor det ikke længere var hende, der skulle stå i rampelyset og have alt opmærksomheden. Men er det så ikke netop et job som tv-vært, man skal holde sig fra?

Da jeg var badmintonspiller handlede det fandme hele tiden om mig, og jeg var ved at brække mig over det til sidst. Camilla Martin

Ikke hvis man spørger hende selv.

»Da jeg var badmintonspiller handlede det fandeme hele tiden om mig, og jeg var ved at brække mig over det til sidst. Det der “Camilla Martin”. Årh, det var lige før, jeg fik kvalme. Nu, og egentlig gennem hele min tid som vært, ser jeg mig selv som en del af et kæmpestort hold, der leverer Superliga-fodbold til folket hver eneste uge,« forklarer hun.

»Så jeg har ikke påtaget mig værtsrollen, fordi jeg stadig skulle være i fokus, og hvor planen var, at der skulle laves de her fuldstændig fantastiske ting, som ikke kunne lade sig gøre, hvis jeg ikke var der. Der er masser, der kan laves, selvom jeg ikke er der.«

Selvom den i dag 46-årige vært hurtigt fandt sig til rette foran skærmen, var det et lidt andet sted, hun startede.

Camilla Martin stoppede sin aktive badmintonkarriere tilbage i 2004. Foto: GOH CHAI HIN Vis mere Camilla Martin stoppede sin aktive badmintonkarriere tilbage i 2004. Foto: GOH CHAI HIN

Da hun abdicerede som Danmarks badmintondronning var det i første omgang radiomikrofonen, som hun placerede sig foran. Lige indtil hun gik på barsel. I slutningen af den kom muligheden så for et job som vært på TV3 Sport.

»Der tænkte jeg, at det der med at skulle op klokken kvart i kvalme om morgenen for at lave radio, samtidig med at man har børn og en mand, der arbejder meget, ikke fungerede. Så det kunne da godt være, at det der tv var noget for mig.«

Herefter fulgte et væld af skærmtræninger med læremesteren Claus Borre, der på den hårde og kontante måde lærte Camilla Martin, hvad det vil sige at stå foran skærmen.

Men Camilla Martin havde knap nok budt velkommen for første gang, før de kritiske stemmer kom.

Foto: Nordic Entertainment Group Vis mere Foto: Nordic Entertainment Group

»'Hvad fanden ved en badmintonspiller om fodbold?' Det var den, der levede mest. Og den lever jo stadig i bedste velgående, tror jeg,« siger hun og griner.

For hun kan ikke andet end at grine af det. Kritik vil der, ifølge hende, altid være, og selvom tonen på de sociale medier ind imellem kan være hård, så rører det ikke Camilla Martin.

»Det godt være, at der er nogle Twitter-brugere, der synes, at det er den dumme blondine og badmintonspillende ko - og hvad fanden ved hun om noget. Men der må jeg bare sige, at jeg er blevet offentligt kritiseret for mit badmintonspil gennem 15 år. Altså det interesserer mig ikke, når Twitter-brugerne går i gang med det dér. Det er jeg fuldstændig kold over for. Det kan jeg sige uden at blinke.«

»Til gengæld vil jeg gerne dem, der vil gå i fornuftig dialog. Dem kan jeg godt finde på at svare, for det er sgu fair nok, at man har en holdning til, hvordan og hvorledes, men det der med, at det bare bliver opkast. Der er jeg for tykhudet.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Mens kritikken prellede af, fortsatte Camilla Martin derudaf. Det betyder, at hun nu på 13. år er frontfigur på det store Superliga-program Onside, ligesom hun er en fast del af kanalens Superliga-dækning.

Camilla Martin forklarer, at det især er hendes tilgang, der har hjulpet hende til, hvor hun er i dag. En tilgang, der hjalp hende som badmintonspiller, men især også som tv-vært.

»Det med at være ydmyg og respektfuld omkring, hvad andre laver. Det har hjulpet mig rigtig langt. Jeg ved, hvad det vil sige at tabe. Jeg ved, hvilke mentale udfordringer der er i det her. Og det ved spillerne også godt, at jeg ved, selvom det er en anden sportsgren.«

»Det synes jeg er vigtigt at have en forståelse omkring, og det bilder jeg også mig selv ind, at jeg er lykkedes med.«

Læs med søndag, når Lotte Friis fortæller om springet fra at ligge i svømmebassinet til pludselig at lave morgenradio.