NBA-ikonet Dennis Rodman har mistet sin far - Philander Rodman.

Det er barnebarnet Jasmine, der har ifølge news.com.au annonceret dødsfaldet via de sociale medier.

Philander Rodman efterlader sig ikke mindre end 29 børn, som han har kreeret med ikke færre end 16 forskellige kvinder.

Han døde i en forstad til Filippinernes hovedstad, Manila, hvor Philander Rodman har været bosat siden, han besøgte det asiatiske land i 70'erne i forbindelse med hans tidligere job i US Air Force.

Kontakten til Dennis Rodman - der i 90'erne var kendt som basketball-sportens ultimative badboy - stoppede brat, da Philander forlod sin daværende familie, da sønnen blot var fem år gammel.

I årtier var de adskilt, inden Philander Rodman forsøgte at genoprette kontakten. Men det var lettere sagt end gjort. I sin selvbiografi fra 1996, 'Bad As I Want To Be', skriver Dennis Rodman om sin far:

»Min far er ikke en del af mit liv.«

»Jeg har bare taget det sådan her: En tilfældig mand bragte mig til verden. Det betyder ikke, at jeg har en far. Det har jeg ikke. Jeg kunne sige, 'Det er min far', 'Dette er farmand'. Men det lyder bare forkert,« skrev Dennis Rodman - der endte med at blive optaget i basketball-sportens Hall of Fame for sine præstationer for Detroit Pistons, Chicago Bulls og San Antonio Spurs.