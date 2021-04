Legenden i højdespring Patrik Sjöberg har været alvorligt syg.

I et instagram-opslag fortæller den 56-årige svensker, der er den eneste fra sin sport med medaljer ved tre forskellige OL-turneringer, om et forløb, som han ikke tror, at han ville kunne klare en anden gang.

Ledsaget af et billede, som den nu afdøde og covid-19-ramte fotograf Jan Düssing tog af ham under et hop, skriver den tidligere verdensrekordholder:

»Jeg har ikke selv haft covid-19, men derimod en dobbeltsidet lungebetændelse og en slem blodforgiftning – bare fordi jeg tror, at jeg fortsat er 22 år og verdensrekordholder – men en ting er sikkert, jeg klarer ikke sådan en omgang igen med to uger med blod, der ikke ilter mere end 0,3,« skriver Patrik Sjöberg, der dog ikke beskriver, hvad det indebærer, at han har opført sig som i de unge dage.

Patrik Sjöberg i 1995. Foto: SCANPIX SWEDEN Vis mere Patrik Sjöberg i 1995. Foto: SCANPIX SWEDEN

Ikke desto mindre var det selvforskyldt, og det undskylder han for.

»At være ramt så længe er mildt sagt underligt. Da jeg blev vækket, var der et bjerg af mennesker, og folk, der kender mig, ved, at jeg har forsøgt at undskylde over for alt og alle. Det er en lille trøst, at min opførsel tilsyneladende er meget normal, og hjernen fungerer på denne måde,« tilføjer Sjöberg.

Han sender samtidig en hilsen til hospitalvæsenets personale, som han ikke mener får kredit nok.

Ud over sine OL-bedrifter vandt Patrik Sjöberg to guldmedaljer ved VM i Rom i 1987. Hans højeste hop var på 2,42 meter.