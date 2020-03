Den olympiske flammes rejse til Tokyo kommer til at foregå i lanterne på et køretøj på grund af coronavirus.

Tirsdag mødes Japans regering og OL-arrangør med Den Internationale Olympiske Komité (IOC) for at drøfte det sommer-OL, som hænger i en tynd tråd på grund af coronavirus.

Uanset udfaldet af mødet står det allerede nu klart, at den olympiske flammes rejse til værtsbyen Tokyo bliver markant anderledes, end det var planlagt.

Under normale omstændigheder er det et stort tilløbsstykke, når flammen med skiftende løbere med tilskuere langs vejene bæres frem mod OL-værtsbyen.

Men grundet spredningen af coronavirus bliver den ceremonielle handling lavet om.

Arrangøren meddeler, at når flammen torsdag indleder sin rejse på japansk jord i Fukushima, så bliver det ikke med en løber, som bærer den i hånden.

I stedet placeres den i en lanterne og sættes på et køretøj, som fragter flammen i retning af Tokyo.

Samtidig håber man, at det bliver langs mennesketomme veje. Folk opfordres til at blive inden døre for at stoppe spredningen af coronavirus.

Dermed bliver flammens tur til Tokyo nok også den korteste i OL-historien. Omvendt kan den ende med at skulle brænde længere tid i værtsbyen end nogensinde før.

Det kan blive tilfældet, hvis IOC beslutter sig for at udsætte OL til eksempelvis 2021, som der tales om.

Søndag meddelte IOC, at beslutningen, om hvorvidt OL skal udsættes, vil blive taget inden for fire uger.

/ritzau/