Martyn Ford havde ingen problemer med at skubbe over 130 kilo omkuld, da han stod over for 'den iranske Hulk' i Dubai.

I sidste måned mødtes de to muskelmænd hinanden i De Forenede Arabiske Emirater forud for deres opgør 30. april i London, hvor de to skal kæmpe mod hinanden.

Det var her, 'den iranske Hulk' – hvis civile navn er Sajad Gharibi – blev ydmyget af sin modstander, men det har langtfra taget brodden af den 30-åriges selvtillid.

Du kan se klippet i toppen af artiklen.

Han er faktisk så sikker på, at han sejrer i kampen mod Martyn Ford, at han har lovet at »rive hovedet af ham«.

»Han må indse, at det ikke er en Hollywood-produktion. Der er ingen instruktør. Han kommer til at se og mærke mit dødelige hook og drabelige slag,« siger 'den iranske Hulk' ifølge The Sun.

Sajad Gharibi har også varslet, at Martyn Ford – som i øvrigt er skuespiller og bodybuilder – ikke har nogen chance mod ham.

»Bare fortsæt med at svine mig til. Fortsæt med at spille klovn, men jeg lover dig, at du bliver fjernet på en båre.«

Siden kampen med de to blev meldt ud tidligere på året, er 'den iranske Hulks' Instagram-konto for alvor eksploderet.

For selvom manden med det voldsomme udseende i forvejen var et fænomen på sociale medier, er hans følgerskare vokset fra cirka 650.000 først på året til nu at være på 1,1 millioner mennesker.

Sajad Gharibi forsøgte i øvrigt selv at overraske Martyn Ford under eventet i Dubai, hvor han også prøvede at skubbe Martyn Ford i jorden.

Om det var manglende kræfter eller overraskelsesmomentet, der manglede, er uvist, men faktum er, at briten ikke var i nærheden af at blive smadret i gulvet.