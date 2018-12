Rob Cross, der som debutant ved sidste VM i dart overraskende sikrede sig titlen, er slået ud af årets VM.

Den forsvarende verdensmester, Rob Cross, er røget ud af VM i dart.

Den 28-årige brite måtte overraskende se sig slået i en 2-4 kamp mod Luke Humphries i Alexandria Palace i det nordlige London.

Humphries sikrer sig dermed en plads videre i verdensmesterskabet, der afgøres med en finale i januar 2019.

Rob Cross kom ellers godt fra start og vandt dagens to første sæt. Hans 23-årige britiske modstander udlignede derefter med de næste to sæt.

Derfra gik det stejlt ned ad bakke for den forsvarende verdensmester, som også måtte sig slået i kampens to sidste sæt - og dermed måtte vinke farvel til muligheden for at genvinde VM-pokalen.

Det kom ligeså som en overraskelse, da Rob Cross i januar 2018 som debutant vandt titlen som verdensmester over dart-legenden Phil Taylor.

Turneringen er i løbet af de seneste år blevet transmitteret i flere og flere lande, ligesom turneringens pengepræmier årligt er steget.

Derfor investerer flere og flere spillere tid og ressourcer i sporten, og niveauet i verdenstoppen er blevet hævet.

Eksperter vurderer, at det sandsynligt, at verdensmesteren igen i år bliver en spiller uden for favoritfeltet, som det var tilfældet med Rob Cross.

VM i dart begyndte i år torsdag den 13. december og varer frem til 1. januar.

I år er deltagerantallet udvidet fra 72 til 96. De 32 bedste spillere træder dog først ind i turneringens anden runde.

Der spillet knockoutkampe fra start. Man skal dermed vinde syv kampe - seks kampe i favoritternes tilfælde - for at blive verdensmester.

Verdensmesteren vinder et beløb på knap 4,2 millioner kroner.

Hollænderen Michael van Gerwen er topseedet og turneringens klare favorit. Den fjerdeseedede skotte, Gary Anderson, er bookmakernes næststørste favorit.

For tredje år i træk er der ingen danskere med i VM turneringen, som spilles under forbundet PDC.

/ritzau/