Tv-værten Josefine Høgh har søndag eftermiddag delt en meget lykkelig nyhed på sin private Instagram-profil. Hun er nemlig gravid.

Det er første gang, at hun venter barn, og det gør hun selvfølgelig sammen med sin mand, Lasse Sjørslev. Det er deres første barn sammen.

Josefine Høgh har lagt et billede op, hvor hun sidder og holder om Lasse Sjørslev. Fotoet blev hurtigt oversvømmet med 'likes' og lykønskende kommentarer.

'Det er en solid højre fod, der sparker rundt inde i min mave i de her dage. Begejstringen er stor hos både store og små. Sikke et liv,' skriver tv-værten som tekst til billedet.

Josefine Høgh og Lasse Sjørslev har været sammen i nogle år efterhånden. De bor sammen i København og blev gift tilbage i 2019.

Hun har delt den glædelige nyhed på et tidspunkt, hvor der er rigtig meget fart på hendes liv. Hun er således vært, når DR sender kampe fra EM.

Her sidder Josefine Høgh i studiet i Fælledparken flankeret af blandt andet Lars Jacobsen og Flemming Povlsen, der fungerer som eksperter under slutrunden.

Fodbolddatteren Rasmine Laudrup er en af de personer, som har kommenteret billedet.

'Det er så dejligt for jer. Stort tillykke,' skriver hun efterfulgt af to emojis med hjerter i øjnene.

Lasse Sjørslev har ligeledes delt nyheden på sin Instagram. Her løfter han sløret for, hvornår 31-årige Josefine Høgh er sat til at føde.

'Der er meget at glæde sig over i dag. Og vi er ekstra glade. Til november skal vi være forældre. Livet er fantastisk,' skriver den kommende far.