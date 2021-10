Hun blev meldt savnet af sin far tirsdag aften. Og nu deler det afrikanske politi nye og barske detaljer om Agnes Tirops død.

Alt tyder på at OL-løberen, der var med i Tokyo på 5.000 meter, blev slået ihjel på brutal vis, fortæller de.

»Da betjentene kom ind i huset, fandt de Tirop på sengen. Der var en blodpøl på gulvet,« fortæller Tom Makori, der er politidirektør i Iten, hvor løberede boede, skriver BBC.

»De så, hun var blevet stukket i halsen, hvilket gjorde, at vi mistænkte et knivstik. Og vi mener, det er dødsårsagen,« fortæller han.

Kilder fortæller desuden til BBC, at Tirop også var blevet stukket i maven, hvilket flere medier skrev onsdag, da den tragiske nyhed kom.

Agnes Tirop blev blot 25 år gammel og nåede i sin karriere at vinde VM-bronze i både 2017 og 2019 i 10.000 meter. Hun blev desuden nummer fire ved årets OL.

Politiet fortæller, at de også har en mistænkt gerningsmand, som de dog endnu ikke har kunnet afhøre. Agnes Tirops mand, der ikke er blevet set i et par dage.

»Hendes mand er stadig på fri fod. Den foreløbige efterforskning viser os, at manden er mistænkt, fordi han ikke er til at finde. Politiet leder efter ham, så han kan forklare, hvad der er sket med Tirop,« siger Tom Makori.

Politichefen fortæller desuden, at Agnes Tirop havde overvågning i huset, og at kameraerne måske kan hjælpe med at opklare, hvad der skete med hende.

Allerede onsdag skrev flere medier, at manden var mistænkt i sagen. Parret skulle angiveligt have haft store problemer de sidste mange måneder.