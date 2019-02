Branding er en naturlig del af sportsstjerners verden.

Og man kan rent faktisk måle på, hvem der er bedst til det. Det har firmaet SponsorPeople med ejer og direktør i spidsen Thomas Badura gjort.

Firmaet, som blandt andet rådgiver klubber, landshold og atleter i marketing og branding, har vurderet de største danske stjerners værdi på de sociale medier og i pressen.

Og hvorfor har de så gjort det? Jo, fordi branding i dag også er vigtig for en atlet, når klubber skal signe eller store turneringer skal finde hovednavne. Ens brandingværdi kan altså være direkte betydende for ens sportsresultater, eksponering og dermed indtjening, fortæller Thomas Badura.

SponsorPeople har udfærdiget en liste over de 10 største danske stjerner, hvor de har kigget på antal følgere på global plan på både Twitter, Instagram og Facebook, samt set på hvor meget de bliver omtalt i pressen. Selve opfattelsen i befolkningen af den enkelte atlet, er der dog ikke medtaget i denne omgang.

Listen tager udgangspunkt i det seneste år. De 10 største navne kan du se herunder:

Nummer 10: Michael Valgren, cykelrytter

Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad. Valgren havde et flot 2018, og det kunne ses på antallet af følgere og omtale i pressen. Tour de France-deltagelsen har heller ikke skadet.

Nummer 9: Nadia Nadim, fodboldspiller

Den danske landsholdsangriber har egentlig ikke opnået de helt store resultater, men dog et skifte til mægtige Paris Saint-Germain.

»Og så er hun en person, som folk synes er spændende at følge ved siden af fodbolden,« fortæller Thomas Badura.

Derfor er den kække angriber altså at finde i toppen af poppen, når det kommer til popularitet på de sociale medier og i den danske presse.

Nummer 8: Jakob Fuglsang, cykelrytter

Astana-kaptajnen, som de fleste sportskendere sikkert vil mene skuffede i sidste års Tour de France, er en ganske omtalt herre.

Jakob Fuglsang har de seneste år fået et større og større navn gennem flotte præstationer. Blandt andet under OL i 2016. (Foto: ERIC GAILLARD/Ritzau Scanpix) Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Jakob Fuglsang har de seneste år fået et større og større navn gennem flotte præstationer. Blandt andet under OL i 2016. (Foto: ERIC GAILLARD/Ritzau Scanpix) Foto: ERIC GAILLARD

Når SponsorPeople opgør deres lister, kigger de også på sportens prestige, og her er Fuglsang helt i top.

Nummer 7: Thorbjørn Olesen, golfspiller

Olesen er en stjerne på de sociale medier, hvor han har tusindvis af følgere. Det giver ham en syvendeplads på listen på trods af, at golf ikke er den mest omtalte sport i det danske rige.

»Thorbjørns deltagelse og sejr i Ryder Cup sidste år, har helt klart løftet ham til et højere niveau,« fortæller Thomas Badura.

Nummer 6: Mikkel Hansen, håndboldspiller

Ja, selvfølgelig er den danske nykårede verdensmester på listen, tænker du.

Men listen drejer sig ikke nødvendigvis om, hvor god man er til den sport, man udøver.

Mikkel Hansen slog endnu en gang sit navn fast under VM-slutrunden, som Danmark vandt. Foto: Henning Bagger Vis mere Mikkel Hansen slog endnu en gang sit navn fast under VM-slutrunden, som Danmark vandt. Foto: Henning Bagger

»Det er ikke sikkert, Hansen havde ligget så højt på listen, hvis Danmark ikke vandt VM,« siger Thomas Badura.

SponsorPeoples vurderinger er netop blevet revurderet, så de kunne få nye resultater på baggrund af VM-slutrunden, og det kan Mikkel Hansen være glad for i denne sammenghæng.

Nummer 5: Viktor Axelsen, badmintonspiller

Han har haft et kanonår med flere store sejre, og så har han desuden udgivet en selvbiografi.

Og det er som regel god branding. Rent faktisk kunne han have været langt højere på listen, fortæller Thomas Badura. Men i og med at firmaet ikke kigger på kinesiske sociale medier eller aviser i denne omgang, så må han nøjes med en flot dansk femteplads.

Nummer 4: Kasper Schmeichel, fodboldspiller

Schmeichel-efternavnet er ikke sådan at slippe af med. Og det er ikke en dårlig ting. (Photo by Ben STANSALL / AFP) Foto: BEN STANSALL Vis mere Schmeichel-efternavnet er ikke sådan at slippe af med. Og det er ikke en dårlig ting. (Photo by Ben STANSALL / AFP) Foto: BEN STANSALL

»Her spiller mesterskabet med Leicester stadig ind,« fortæller Thomas Badura.

Ja, tro det eller ej, men det overraskende engelske mesterskab fra 2016 har stadig en effekt på Kasper Schmeichels popularitet. Og så hjælper VM-præstationer fra i sommer også samt en lille kuriøsitet:

»Det, at folk kan se hans far (Peter Schmeichel, red.) i ham, det betyder noget,« siger Thomas Badura.

Nummer 3: Kevin Magnussen, Formel 1-racer

Nu er vi ved at være deroppe, hvor det er sjovt. Men Kevin Magnussen har stadig et enormt potentiale at høste, ikke mindst internationalt, mener Thomas Badura. Han kan således få meget mere ud af sin indsats på de sociale medier.

»Det er helt klart, at Kevins upside ligger på de sociale medier,« siger han og tilføjer:

»Men der er meget stor interesse for både at skrive og læse om ham i Danmark. Og så befinder han sig som eneste dansker i en meget eksklusiv sportsgren, der er meget spektakulær, og det kan folk godt lide at følge.«

Nummer 2: Christian Eriksen, fodboldspiller

Hele Danmarks kong Christian. Ham kender vi vel alle.

Og Christian Eriksen har en særlig strategi på de sociale medier og særligt Instagram. For han er ikke typen, der lukker folk helt ind i privaten, men holder sig mest til fodboldbilleder.

»Men i og med at han er så stor en stjerne, så er der bare en stor interesse for at følge ham,« siger Thomas Badura.

Derudover har rygterne om, at Real Madrid ville købe ham, også hjulpet på eksponeringen.

Nummer 1: Caroline Wozniacki, tennisspiller

Hvem ellers? Hun er her, der og alle vegne, og så vandt hun sin første grand slam-turnering, nemlig Australian Open, i starten af sidste år.

Caroline Wozniacki vandt titlen som årets sportskvinde, da hun blev tildelt B.T. Guld-prisen. Hun er ubestridt Danmarks største sportsnavn EPA/MAST IRHAM Foto: MAST IRHAM Vis mere Caroline Wozniacki vandt titlen som årets sportskvinde, da hun blev tildelt B.T. Guld-prisen. Hun er ubestridt Danmarks største sportsnavn EPA/MAST IRHAM Foto: MAST IRHAM

»Wozniacki er god til at bruge sine forretningspartnere på blandt andet Instagram, og ud over det så lægger hun mange ting op, så folk kan følge med,« siger Thomas Badura blandt andet om Caroline Wozniacki.

Senest kunne man se tennis-darlingen dele en video fra sin lejlighed, hvor hun har en sponsoreret Harley Davidson-motorcykel stående. Og sådan noget virker åbenbart.

Tillykke til Wozzy!