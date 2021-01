Tirsdag var det et år siden, at den næsten ubærlige tragedie indtraf.

Basketballlegenden Kobe Bryant og hans kun 13-årige datter Gianna omkom i et helikopterstyrt sammen med seks andre personer.

Og for at markere etårsdagen valgte basketballspillerens enke, Vanessa Bryant, at dele et bevægende og næsten hjerteskærende brev, som den afdøde Giannas veninde har skrevet.

'I dag modtog jeg dette søde brev fra en af Giannas bedste veninder, Aubrey. Jeg elsker dig, Aubz (som min Gigi ville kalde dig). Tusind tak for smukt at dele nogle af de minder med mig, som du har af min Gigi,' skriver hun et opslag på Instagram, hvor hun har lagt brevet op. Du kan læse brevet og se opslaget i bunden af artiklen.

Kobe Bryant sammen med sin datter Gianna, der begge omkom i et tragisk styrt. Foto: USA TODAY USPW Vis mere Kobe Bryant sammen med sin datter Gianna, der begge omkom i et tragisk styrt. Foto: USA TODAY USPW

'Min Gigi er utrolig, og jeg sætter stor pris på dit betænksomme brev. Hun elsker dig så meget. Jeg savner min lille pige og Kob-Kob så meget,' fastslår hun også i opslaget og fortsætter.

'Jeg vil aldrig kunne forstå, hvorfor og hvordan denne tragedie kunne ske for så smukke, dejlige og fantastiske mennesker. Det virker stadig ikke virkeligt.'

Det rørende brev fra Giannas unge veninde Aubrey er skrevet til den 38-årige mor. I skrivende stund er det blevet liket mere end to millioner gange.

'Hvis jeg nogensinde bliver mor, håber jeg, at min datter bliver præcist som din (...) Giannas kærlighed til livet er noget, som jeg vil beundre for altid,' skriver Aubrey i brevet.

'Jeg er så velsignet af at have tilbragt tid med din engel af en datter, tak for at give mig den mulighed.'

Kobe Bryant, datteren Gianna og resten af besætningen var på vej til en basketballkamp, da helikopteren styrtede ned i Calabasas i Californien.

Her et år senere bringer det fortsat utrolig stærke følelser hos de afdødes familie og venner, som husker at dele deres kærlighed.

'Jeg elsker dig, og jeg tænker på dig, som vi husker at ære hendes liv,' skriver Aubrey som noget af det sidste i det følelsesladede brev.

Ud over hustruen Vanessa efterlader Kobe Bryant sig tre børn. 18-årige Natalia, Bianka på fire og den kun etårige Capri.