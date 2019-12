Allerede sidste år meddelte Raymond van Barneveld, at han stopper ved udgangen af 2019. Nu er han ude af VM.

Dartlegenden Raymond van Barneveld har spillet sin sidste kamp som professionel dartspiller. Det står klart efter et nederlag ved PDC World Darts Championship.

Den 52-årige hollænder tabte lørdag aften med 1-3 i sæt til amerikaneren Darin Young ved VM i Alexandra Palace i London.

Allerede i november sidste år meddelte den femdobbelte verdensmester, at 2019 ville blive hans sidste aktive sæson som professionel dartspiller.

- I over 35 år har jeg konkurreret i toppen af dartsporten, både med op- og nedture, fem VM-titler og en masse andre trofæer.

- Denne sport har givet mig alt, hvad jeg har kunnet håbe på, og det vil jeg altid være taknemmelig for.

- Men jeg har besluttet, at 2019 vil blive mit sidste år som professionel dartspiller. Jeg håber at se alle mine fans igen næste år, og at jeg får mulighed for at sige farvel, før jeg lægger pilene på hylden, udtalte Raymond van Barneveld i november sidste år ifølge dartnyheder.dk.

Raymond van Barneveld har diabetes, hvilket efter hollænderens eget udsagn har været en hæmsko gennem et tætpakket turneringsprogram.

Det var Barneveld, der fik dartsporten på landkortet i Holland, da han i slutningen af 1990'erne dominerede i BDO og siden hen vandt PDC's verdensmesterskab i 2007.

Barnevelds karriere har budt på fire VM-titler i BDO og en enkelt i PDC. Dermed er Raymond van Barneveld blandt de få spillere, som har vundet minimum fem VM-titler.

Dartsporten er splittet op i to organisationer: Professional Darts Corporation (PDC) og British Darts Organisation (BDO).

PDC World Darts Championship afholdes fra 12. december 2019 til 1. januar 2020.

/ritzau/