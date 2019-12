»Nej!«

Så kortfattet lød svaret, da tv-reporteren spurgte, om Raymond van Barneveld kunne opsummere sine følelser, efter han havde spillet sin sidste kamp som professionel dartspiller.

Den 52-årige dartlegende røg ind i et nederlag i første runde ved VM i dart, da han tabte til den amerikanske outsider Darin Young, og efterfølgende stillede hollænderen op til et interview, som nok ikke ryger i reporterens glemmebog lige foreløbig.

»Hvilke tanker går der igennem dit hoved lige nu?« spurgte reporteren, hvorefter van Barneveld fortsatte den kortfattede stil:

Raymond van Barneveld i 2011. Foto: Lee Mills Vis mere Raymond van Barneveld i 2011. Foto: Lee Mills

»Ingenting.«

Herefter forsøgte reporteren af spore interviewet ind på dartlegendens betydning for sportsgrenen og fansenes betydning, men heller ikke her havde van Barneveld noget særligt at sige.

»Det ved jeg ikke. Jeg spillede virkelig dårligt i dag.«

Hollænderen, der har været på toppen af dartsporten i 35 år med fem VM-titler til følge, er efterfølgende blevet kritiseret voldsomt af flere Twitter-brugere for sin opførsel:

'Sikke en skammelig opførsel af Barneveld. Meget skammeligt. Ikke engang en tak til sine fans. Forfærdelig afslutning.'

'Barneveld viste mangel på klasse efter kampen.'

'Det bliver ikke et tab for dartsporten (Barnevelds karrierestop, red.)'.

'Det interview var patetisk, men også sjovt'.

Midtvejs i interviewet forsøgte reporteren at få nogle flere ord ud af van Barneveld ved spørge ind til en karriere, hvor dartspilleren tidligere har fortalt, at han har tilført sportsgrenen en hel del.

»Har jeg sagt det?« lød det undrende fra hollænderen, der efterfølgende ikke havde meget tilovers for sin sidste sæson som professionel:

»Jeg tabte i første runde i et forfærdeligt år. Jeg vil aldrig tilgive mig selv. Aldrig.«

I videoen øverst kan du se det bizarre interview.