Fallon Sherrock leverede endnu en utrolig præstation ved VM, da hun i anden runde slog 11.-seedet østriger.

For få dage siden blev den 25-årige englænder Fallon Sherrock den første kvinde nogensinde til at vinde en kamp ved mændenes dart-VM. Sent lørdag aften skrev hun et nyt kapitel i sit igangværende eventyr med pile.

I anden runde var Sherrock stor underdog mod 11.-seedede Mensur Suljovic fra Østrig, der tilhører den absolutte verdenselite, men englænderen leverede en ny sensation.

Hun tog en sejr på 3-1 i sæt og er nu blandt de sidste 32 spillere i turneringen. I 16.-delsfinalen skal hun møde landsmanden Chris Dobey.

Kvalifikationsspilleren Sherrock er igen undertippet, men Dobey er på papiret dårligere end Suljovic, og selvtilliden er stor hos den 25-årige kvinde.

Adspurgt af Sky Sports, om hun kan gå hele vejen ved VM, siger hun:

- Hvorfor ikke? Jeg har vundet to kampe, lyder det fra kvinden, som er på alles læber i dartverdenen i disse dage.

- Jeg kommer til at tage en kamp ad gangen, men der er intet, som peger på, at jeg ikke kan gøre det. Jeg vil gå efter det.

Hun er en af to kvinder, som spillede sig frem til VM-hovedturneringen via kvalifikationen, men hvor Mikuru Suzuki tabte i første runde, har Sherrock i den grad indtaget VM-scenen.

- Jeg har bevist, at vi (kvinder, red.) kan slå alle. Jeg har nu slået to af verdens bedste spillere. Hvis ikke det beviser, at kvinder kan spille dart, så ved jeg ikke, hvad der gør, siger hun.

Som i sin første kamp ved VM fik Fallon Sherrock lørdag hele tilskuerskaren i Alexandra Palace i London med sig i kampen mod Suljovic.

Ved 1-1 i sæt var hun nede med 0-2 i tredje sæt, inden hun med et flot comeback kom tilbage. Og med en smuk pil i bulls eye som afslutning på fjerde sæt fik den engelske kvinde salen med flere tusinde mennesker til at gå amok i jubel.

Hun er den femte kvinde til at deltage ved mændenes dart-VM, men altså den første til at vinde en kamp. Som nu er blevet til to kampe.

For fire år siden blev Sherrock nummer to ved kvindernes dart-VM.

/ritzau/