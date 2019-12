Så gik den ikke længere for Fallon Sherrock ved VM i dart.

Fredag røg den 25-årige dartsensation ud af dette års verdensmesterskab, da det endte med et nederlag til landsmanden Chris Dobey med 2-4 i sæt i turneringens tredje runde.

Dermed sluttede eventyret for Sherrock, der med sin sejr over Ted Evetts i første runde 18. december blev den første kvinde nogensinde til at vinde en kamp ved PDC World Darts Championship.

Sejren blev fulgt op med endnu et imponerende resultat, da hun i anden runde sendte 11.-seedede Mensur Suljovic ud.

Men fredag løb hun altså tør for magi.

Sherrock startede ellers godt ved at vinde første sæt, og publikum var i den grad også på hendes side, da de pludselig kunne dufte en ny sensation, da hun kom foran 2-1 i sæt.

Men så skruede Chris Dobey bissen på.

Han var ganske enkelt bedre spillende, og til sidst måtte Fallon Sherrock altså give fortabt.