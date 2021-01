Gerwyn Price var nervøs, da han skulle sikre VM-titlen i finalen mod Gary Anderson i London.

Den 35-årige Gerwyn Price kunne sent søndag aften kalde sig ny verdensmester i dart. I finalen i London besejrede han skotten Gary Anderson, der blev verdensmester i 2015 og 2016.

Price førte finalen komfortabelt undervejs, inden han til sidst vandt 7-3, men Price følte sig ikke sikker før det sidste.

Han fortæller, at nerver spillede ham et puds.

- Jeg har aldrig følt sådan et pres før i mit liv, siger Gerwin Price til Sky Sports efter finalesejren.

- Det kommer til at tage et par dage, før det synker ind. Sejren betyder alverden for mig.

Waliseren, der har en fortid i rugby, førte 5-1 og 6-2, og det lignede en afgørelse, da Price blot skulle ramme en dobbelt fem med én af sine tre pile, men han kiksede dem alle og endte med at tabe sættet.

Også i næste sæt havde han svært ved at lukke kampen, men Anderson formåede ikke at udnytte modstanderens usikkerhed, og så kunne Price endelig afgøre kampen til 7-3.

- Jeg kiggede på scoringstavlen, og det stod 6-3, og jeg håbede bare at få flere chancer

- Jeg havde misset en række muligheder, og jeg tænkte, "please giv mig en chance mere". Gary var nødt til at misse for, at jeg kunne få en ny chance, lyder det fra vinderen.

Med sejren i PDC World Darts Championship for første gang fulgte også en førstepræmien på 500.000 britiske pund, svarende til lidt over fire millioner danske kroner.

Samtidig overtager Price førstepladsen på verdensranglisten.

/ritzau/