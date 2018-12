VM i dart er for tredje år i træk uden danskere. Næste år satser rutinerede Per Laursen på at kvalificere sig.

Der er millioner på spil, når verdens bedste dartspillere kæmper om verdensmesterskabet i London, hvor den historiske bygning Alexandra Palace siden VM-starten i sidste uge har været omdannet til dartsportens mekka.

Tusindvis af syngende, berusede fans har i de senere år skabt en så festlig ramme, at tv-signalet bliver sendt til flere og flere lande mod en højere pris.

Det ses også på præmiepengene, som årligt får et nøk op.

I jagten på den økonomiske jackpot er konkurrencen intensiveret, og flere spillere trænere hårdere end nogensinde for at være med i verdenstoppen.

Det giver bedre dartkampe, men også sværere vilkår for et lille dartland som Danmark, der for tredje år i træk er uden VM-deltagere.

Danskere har mulighed for at kvalificere sig til VM via det regionale forbund PDC Nordic & Baltic, der får to spillere med til VM.

Som en beskeden nummer ti i kvalifikationen blev rutinerede Per Laursen den bedste dansker.

Hvis en dansker skal komme med til VM i de kommende par år, er netop Per Laursen det bedste bud.

Det siger Michael Frydendahl, der er formand for PDC Nordic & Baltic og ekspertkommentator for TV3 Sport.

- Per har evnerne og midlerne til at kunne være med. Han har tidligere lavet store resultater, men han har ikke været i god form i år. Kommer han det, så er han det bedste danske bud på en VM-deltager, siger Michael Frydendahl.

Per Laursen var senest med til VM i december 2015, hvor han blev slået ud i den nu afskaffede forrunde, hvor der blev spillet om en plads i første runde. Det var hans ottende VM-deltagelse i PDC-regi.

Den 52-årige dartspiller ved, at han næppe har mange flere forsøg til at kvalificere sig. Derfor går han målrettet på jagt efter en VM-plads næste år.

- Jeg har jo været til VM en del gange, og jeg kunne godt tænke mig at prøve det én gang mere. Jeg er jo i min karrieres efterår.

- I år har jeg bare ikke været god nok, men jeg er begyndt at træne noget mere igen. Jeg er blevet enig med mig selv om at give det chancen i det nye år.

- Jeg ved, hvad det kræver for at være med i toppen, siger Per Laursen.

I år var det litaueren Darius Labanauskas og svenskeren Daniel Larsson, der tog sig af de nordiske og baltiske VM-pladser.

- Niveauforskellen mellem mig og dem er ikke særlig stor, jeg har bare haft et virkelig dårligt år, siger Per Laursen.

Ifølge Michael Frydendahl har dansk dart en udfordring med at få løftet en lovende talentmasse op på Per Laursens niveau, så de vil have en chance for at blive professionelle.

Det skyldes blandt andet, at talenterne ikke tør investere de nødvendige lærepenge, der kræves for at samle værdifuld erfaring ved at møde bedre spillere i de store turneringer i udlandet.

- Danskerne ofrer ikke de penge, der skal bruges til at rejse rundt. De tænker på, at det vil give underskud, hvis de rejser til England for at spille en turnering, men ikke når langt.

- Det er lærepenge i starten, og det kræver meget tid, men belønningen kommer i sidste ende, siger Michael Frydendahl.

Ligesom en god målmand i fodbold bliver de bedste dartspillere først rigtig gode i slutningen af 20'erne, når de har samlet erfaring nok, mener han.

Per Laursen kan mærke, at den internationale konkurrence er blevet hårdere.

Hvis ikke danskerne satser fuldt ud på dart og får erfaring fra internationale turneringer, så de ikke ryster på hånden, når der er tv-kameraer og tilskuere, kobler de sig ikke på toget.

- Der er talenter i dansk dart som Nicolai Rasmussen og Daniel Jensen, der har spillet på Development Tour (international turneringsserie for talenter, red.), men spørgsmålet er, om de tør satse på det.

- Vi møder spillere, der ikke laver andet end at spille dart, siger Per Laursen, der altid selv har haft et fuldtidsarbejde ved siden af dartkarrieren.

Han vurderer, at man i sin satsning skal have sponsorer, der garanterer 200.000 kroner om året, for at rejse- og leveomkostninger i udlandet ikke fører til en fallit.

- Og de får først en sponsor, hvis de viser, at de satser på det og tager ud og spiller, siger Per Laursen.

Det igangværende VM varer til 1. januar.

