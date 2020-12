De nye restriktioner har betydet, at al indendørs idræt skal lukkes ned i 38 kommuner. Det rammer også ridehallerne – til stor frustration for mange hesteejere, der blandt andet frygter at komme alvorligt til skade.

En af dem er Kristine Hein-Hansen fra Amager, som har sin hest opstaldet på Tømmerup Sportsrideklub.

»Jeg synes, at det er pænt træls med den nedlukning. Det er jo ikke ligefrem, fordi ridning er en kontaktsport. Vi holder afstand til hinanden i et ridehus, helt naturligt – for det er de færreste, der ønsker at sætte sig selv i risiko for at få en baghov i hovedet,« siger hun og fortsætter:

»Jeg bliver en af de ryttere, som får svært ved at kunne ride denne vinter, fordi jeg ikke kan ride i ridehus. Jeg har gigt i mine knæ, så med kulde, blæst og regn vil jeg komme til at få rigtig mange smerter, og derfor betyder det, at min hest får mange fridage, og det kan blive direkte farligt.«

Ridehusene skal lukkes i 38 kommuner. Foto: Bjarke Ørsted Vis mere Ridehusene skal lukkes i 38 kommuner. Foto: Bjarke Ørsted

Kristine Hein-Hansen frygter, at indgrebet i sidste ende kan sende ryttere på hospitalet:

»Jeg vil ønske held og lykke til skadestuerne rundtomkring i landet, når først der kommer frost i jorden. Jeg håber, de er i gang med at forberede nye vagtplaner med flere medarbejdere inde hen over vinteren.«

»Det kan næsten kun gå galt,« afslutter Kristine Hein-Hansen

En anden, der også er frustreret over nedlukningen, er Annie Nielsen fra Aarhus Rideklub.

Hun fortæller, at det er 'helt absurd', at ridning i ridehaller bliver betegnet som indendørs idrætsaktivitet:

Foto: Nikolai Linares Vis mere Foto: Nikolai Linares

»Man kan ikke sammenligne en ridehal med et fitnesscenter eller en håndboldhal,« slår hun fast, inden hun fortsætter:

»Vi er på den tid af året, hvor det kan være svært at benytte udendørs faciliteter, da bunden ofte bliver farlig at ride på.«

»Selv vi amatører har heste, der er i god form, og som ikke bare kan nøjes med at gå på fold eller rides få dage om ugen. De vil blive alt for friske og løbe rundt på mudrede folde. Det er ikke dyrevelfærd, når vi har vænnet dem til noget andet.«

Annie Nielsen fortæller desuden, at hun er klar til at starte en underskriftindsamling, så de danske politikere kan blive råbt op.

Dansk Rideforbund arbejder lige nu på højtryk for at få reglen omkring nedlukningen af ridehusene ændret. Det skriver de på deres Facebook-side:

'I går rakte vi ud til relevante politikere, og i vores henvendelse inkluderede vi en detaljeret beskrivelse af, hvordan ridehaller er konstrueret, ligesom vi beskrev, at langt størstedelen hverken er isoleret eller opvarmet. Derudover italesatte vi hestevelfærden, som vi mener, er alvorligt udfordret, når ridehallerne ikke må benyttes – især i vinterperioden. Vi refererede blandt andet til Lov om hold af heste og en skrivelse fra vores veterinærkonsulent Mette Uldahl, som understøtter vores budskaber.'

'Vi følger naturligvis op på vores henvendelse, og vi sørger for at melde ud, såfremt vi får hul igennem. I mellemtiden opfordrer vi fortsat til, at man går i dialog med det lokale politi for at få sparring til, hvordan man skal forholde sig til restriktionerne. I denne sammenhæng er det muligt at referere til skrivelsen fra veterinærkonsulent Mette Uldahl i relation til sikring af hestevelfærden.'