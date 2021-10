De er tredobbelt forsvarende majorvindere, men det var ikke umiddelbart til at se, da det danske Counter-Strike-hold Astralis tirsdag fik en overraskende dårlig start på årets største turnering.

De danske stjerner tabte således sin første kamp til landsmændene fra Copenhagen Flames, der kvalificerede sig sensationelt til majoren tidligere i år.

Kampen blev spillet bedst af blot et map, og det vandt Copenhagen Flames med hele 16-6 efter 9-6 ved pausen.

Men nedturen på åbningsdagen var slet ikke slut for Astralis, som i kamp to skulle møde russiske Entropiq. Også her endte det med et stort nederlag til det danske storhold.

Astralis kunne slet ikke få spillet til at hænge sammen og led et klart nederlag på 6-16 igen.

Det har fået holdets kaptajn, Lukas 'Gla1ve' Rossander til at lægge sig fladt ned på sin Twitter-profil efter en hård dag på kontoret i Stockholm, hvor årets major afholdes.

'Ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Pinligt af os og bare ikke godt nok. Undskyld allesammen,' skriver danskeren, der samtidig håber på, at Astralis kan vende det hele på hovedet.

Astralis er nemlig endnu ikke færdig i årets største turnering. Til gengæld er de under maksimalt pres allerede i det indledende gruppespil.

Danskerne er blandt de 16 mandskaber, der indledningsvis skal dyste om otte pladser i Legends-runden, hvor otte allerede kvalificerede hold venter.

Derfra går igen otte hold videre til den afsluttende knockoutfase startende med kvartfinaler foran 17.000 tilskuere i Avicii Arena i Stockholm.

Begge gruppespil frem til knockoutfasen spilles efter Swiss-systemet, hvor et hold er videre, når det har opnået tre sejre.

Foruden Astralis og Copenhagen Flames er Danmark også repræsenteret ved Heroic. Copenhagen Flames åbnede altså med sejr over netop Astralis, og også Heroic vandt sin første kamp.

Præmiepuljen i turneringen er fordoblet siden den seneste major i 2019. Der er to millioner dollar (12,8 millioner kroner) i puljen. Vinderen snupper halvdelen.

Selve knockoutfasen med de otte sidste hold spilles 4.-7. november.