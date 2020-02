Den danske løber Kristina Madsen blev torsdag indehaver af en verdensrekord, som de færreste tør drømme om.

Den 34-årige professionelle løber satte verdensrekord i bedste tid hos kvinderne i World Marathon Challenge, da hun slog den forrige rekord med 15 minutter og 26 sekunder, skriver TV2 Sport.

Rekordtiden dækker over at have gennemført syv maratonløb på syv dage på syv forskellige kontinenter.

Da Kristina Madsen kom i mål i det sidste løb i Miami mandag, kunne hun notere sig en samlet tid på 24 timer, 1 minut og 40 sekunder, hvilket svarer til en gennemsnitstid på 3 timer, 25 minutter og 57 sekunder.

»Det føles fuldstændig vildt. Jeg tror ikke helt, jeg har forstået, hvad der lige er sket.«

»Lige nu kører jeg højt på adrenalinen og er helt vildt glad og stolt, men jeg er træt. Jeg er virkelig, virkelig træt. Min krop skriger bare efter at ligge ned og få slappet af,« siger Kristina Madsen ifølge TV2 Sport.

World Marathon Challenge bød på det første maratonløb i Cape Town i Sydafrika 6. februar, hvorefter turen hurtigt gik til Antarktis.

Siden løb Kristina Madsen i Perth, Dubai, Madrid og Fortaleza i Brasilien, inden hun altså sluttede eventen med at sejre i maratonløbet i Miami 13. februar.

Løbet skal gennemføres på 168 timer.

/ritzau/