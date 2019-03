Først et slag med højre. Så fulgt op med venstre. Og så var lyset slukket.

Danske Nicolas Dalby vandt den midlertidigt weltervægt-titel i MMA-rækken Cage Warriors lørdag aften, da han på brutal vis knockoutede sin franske modstander, Alex Lohoré.

Kort inde i fjerde omgang kom afgørelsen, da Dalby fortsatte det massive overtag, han havde haft gennem hele kampen.

»Jeg følte, jeg havde den fra starten. Jeg vil ikke pakke det ind. Jeg kunne mærke, da jeg ramte ham med det første jab i første omgang, at jeg havde hans timing.«

»Selvfølgelig er han farlig, og der var en mulighed for, at han kunne ramme mig med en bombe. Derfor var jeg lidt tålmodig. Men jeg kunne mærke, jeg ville save ham over,« sagde Nicolas Dalby med en kold øl i hånden til B.T. kort efter sejren. Se hele interviewet øverst i artiklen.

Og Alex Lohoré blev savet over. Og det så ganske dramatisk ud, da franskmandens hoved tog imod Dalbys knaldhårde venstre.

»Jeg havde ham presset rigtig meget i tredje omgang, og da det så sker igen i fjerde omgang, vidste jeg, jeg måtte presse på. Jeg gik bare efter en overhånd med et hook bagefter, og den sad lige i skabet,« fortalte Dalby.

Nicolas Dalby satser på snart at være en del af UFC igen, men han skal muligvis i kamp i Cage Warriors igen i juni for at forene sit midlertidige mesterskabsbælte med det reelle bælte.