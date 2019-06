Michael Christensen er i front i Porsche-bilen i GTE Pro-klassen i Le Mans, hvor danskeren jagter VM-titel.

Danske Michael Christensen var en del af den tætte strid i GTE Pro-klassen lørdag i dette års udgave af Le Mans.

I den sidste time inden midnat af 24-timers-løbet var status, at Michael Christensen bag rattet i Porsche-bilen med nummer 92 lå i spidsen af klassen, hvor der hele lørdag blev kæmpet særdeles tæt.

Dermed ligger danskeren sammen med Kevin Estré godt til i jagten på at sikre verdensmesterskabet i langdistanceløb i GTE Pro-klassen.

Den tredje kører i bilen er belgiske Laurens Vanthoor.

Inden Le Mans var status, at bilen fører VM-serien med hele 36 point, og da vinderen af Le Mans får 38 point, skal bilen bare ende i top-9 søndag for at tage VM-titlen.

Den 87. udgave af løbet er samtidig sidste løb i VM-serien.

Sent lørdag blev der stadig kæmpet et tæt slag, og Jan Magnussen i den gule Corvette sammen med Antonio Garcia og Mike Rockenfeller lå på fjerdepladsen med danskeren bag rattet fra ved 23.30-tiden.

Magnussen og co. var en overgang på førstepladsen, men bilerne dystede hele lørdag på sekunder.

GTE Pro-klassen fik også drama lørdag aften, da søsterbilen hos Corvette med nummer 64 kørte galt og røg ind i barrieren på et tidspunkt. Bilen var så medtaget, at den måtte udgå af løbet.

Nicki Thiim, der sammen med Marco Sørensen og britiske Darren Turner kører i en Aston Martin, fik en skidt indledning lørdag med dækproblemer undervejs, og sent lørdag lå bilen på 13.-pladsen.

I kongeklassen LMP1 - hvor der ikke er danske deltagere - lå Toyota nummer syv foran søsterbilen, der har nummer otte.

Begge Toyota-biler havde et komfortabelt forspring, men lørdag aften lidt over klokken 22 kørte nummer syv af banen og mistede føringen i Toyota-duellen.

I løbets næstbedste klasse, LMP2, lå David Heinemeier-Hansson på femtepladsen i sin Jackie Chan Racing-bil sent lørdag.

Det danske High Class Racing-hold med Anders Fjordbach og Dennis Andersen i kørerstaben lå langt tilbage i LMP2-klassen.

Michelle Gatting var i GTE Am-klassen på niendepladsen i sin Ferrari, der under Le Mans køres af tre kvinder, hvoraf danskeren altså er den ene.

/ritzau/