Løberen Ole Hesselbjerg har slået en 34 år gammel dansk rekord i 3000 meter forhindringsløb og kvalificeret sig til OL i Tokyo.

Det skete ved et stævne i finske Turku tirsdag aften.

8 minutter og 20,24 sekunder brugte Ole Hesselbjerg på at løbe et 3000 meter forhindringsløb, og det er godt tre sekunder hurtigere end Flemming Jensens danske rekord fra 1987.

I et opslag på Instagram jubler den 31-årige danske stjerne da også over bedriften og tiden, som er ny personlig rekord. Og her sender han også en lille hilsen til den nu tidligere rekordindehaver.

'Kæmpe skud ud til Flemming Jensen; jeg har jagtet den rekord de sidste fem år, og det har hjulpet mig op på det her niveau,' skriver Hesselbjerg, der også deltog ved OL i 2016.

Ved løbet i Turku sluttede den danske stjerne som nummer to, men det var OL-kvalifikationen, der betød alt.

»Jeg glæder mig helt utroligt meget. For mig har det altid handlet om at konkurrere mod de bedste, og det får man jo, når man står på de olympiske stadioner,« siger han til DR.

Verdensrekorden i 3000 meter forhindringsløb lyder på 7 minutter og 53,63 sekunder. Den blev sat af Saif Saaeed Shaheen i september 2004.