Michael Christensen var i front ved midnat i LM GTE Pro-klassen i Le Mans, mens Toyota kæmper i bedste klasse.

Le Mans. Den danske racerkører Michael Christensen kørte ind i natten i front i årets Le Mans i LM GTE Pro-klassen.

I den tredjebedste klasse i 24-timers-løbet lå Michael Christensen ved midnat stadig i spidsen i sin Porsche 911 RSR, hvor han deler sædet med Kevin Estre og Laurens Vanthoor.

På de to næste pladser i klassen kæmpede to andre Porsche-biler om at holde kontakt.

Ved midnat lå Michael Christensen og co. samlet nummer 26 i løbet.

I samme klasse lå Jan Magnussen og Corvetten stadig nummer otte i klassen og nummer 33 samlet.

Marco Sørensen og Nicki Thiim lå med deres Aston Martin nede som nummer 11 i klassen og nummer 36 samlet.

I den næstbedste klasse indtog David Heinemeier Hansson, som kører for Jackie Chan DC Racing, syvendepladsen i klassen ved midnat to omgange efter den førende bil i klassen.

Det rakte til en samlet placering på tidspunktet som nummer 11.

I LM GTE Am-klassen, som er den langsomste klasse, lå Christina Nielsen og holdkammeraterne i Porschen på en ottendeplads en omgang efter den førende bil i klassen.

Christina Nielsen er samlet nummer 50 af alle biler.

Danmark er ikke repræsenteret i den hurtigste klasse, LM P1, som var der, hvor Tom Kristensen i mange år huserede.

Her havde de to Toyota Gazoo Racing-hold i toppen begge fire omgange ned til Rebellion Racings ene hold med Thomas Laurent bag rattet.

Toyota-bilen med nummer otte har Formel 1-køreren Fernando Alonso på holdet, og ved midnat var bilen et halvt minut efter den anden Toyota i front.

/ritzau/