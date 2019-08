Michael Plahn valgte at stoppe, da han fredag og lørdag deltog i Double Ultra Triatlon - VM i dobbelt ironman.

Det blev ikke til VM-guld for danske Michael Plahn, der fredag stillede til start i Double Ultra Triatlon, som er verdensmesterskabet i dobbelt ironman.

Den danske jernmand udgik, da han selv valgte at stoppe undervejs på den 360 kilometer lange cykelrute.

- Erkendelsen er svær at sluge og alligevel nem. At gennemføre gjorde jeg sidst, men min ambition var hele tiden at gøre mere end det, skriver Plahn på sin facebookprofil.

Polske Robert Karas vandt i overbevisende stil i tiden 18 timer, 44 minutter og 38 sekunder, hvilket er ny verdensrekord.

Michael Plahn har i det seneste cirka halvandet år op til Double Ultra Triatlon trænet 25 til 30 timer ugentlig ved siden af et fuldtidsjob.

VM i ironman blev skudt i gang fredag klokken 10 i Panevezys i Litauen.

Undervejs skal deltagerne tilbagelægge 7,6 kilometers svømning, 360 kilometers cykling og 84,4 kilometer løb.

Ud over Michael Plahn deltager danske Jesper Madsen og Kim Mouritsen også. De er lørdag morgen endnu ikke kommet i mål.

/ritzau/