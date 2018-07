Stortalentet Søren Kragh Andersen fortsætter med at imponere i sin Tour de France-debut.

På søndagens ekstremt vanskelige brostensetape til Roubaix var den 23-årige dansker en af de mest synlige forrest i favoritfeltet, og han trak et stort læs for Sunweb-kaptajn Tom Dumoulin.

»Det var vanvittig hårdt, og jeg led til sidst. Men jeg tror, at alle kunne se, at jeg havde gode ben. Jeg er glad for min præstation. Det var mit drømmescenarie, at jeg havde benene til at kunne hjælpe Tom, da det gjaldt i finalen,« siger Søren Kragh Andersen.

De 156,5 kilometer fra Arras til Roubaix blev som ventet en opgave for ryttere med god teknik og spidse albuer.

»Det var noget af det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Alene positionskampen. Man ved, der er så meget på spil. Det bliver ikke større eller vildere end det her,« siger Søren Kragh Andersen.

Med sin præstation slog han også et gevaldigt hul til konkurrenterne i ungdomskonkurrencen.

Nærmeste forfølger, Egan Bernal, tabte næsten 16 minutter, og det er nu Thomas Boudat, der er på andenpladsen i kampen om den hvide trøje.

Han er nøjagtigt syv minutter efter, men det store forspring får ikke danskeren til at drømme.

»Jeg har ikke spekuleret på det. Jeg er stolt over, at jeg kan beholde trøjen og har den efter hviledagen. Men jeg mister den i bjergene,« siger Søren Kragh Andersen med et grin.

/ritzau/